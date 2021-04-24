Андреева выступила за равноправие мужчин и женщин Instagram @ekaterinaandreeva_official

Ведущая «Первого канала» снялась в фотосессии под названием «Женщина не товар и не имеет срока годности». Автором проекта стал бывший муж певицы Полины Гагариной — Дмитрий Исхаков. Снимки появились на странице ведущей в Instagram.

«Дмитрий Исхаков придумал замечательный проект „Женщина не товар и не имеет срока годности“. Но это каждая из нас решает сама. Товар она или нет. А вот мужчинам совет — не путать одних женщин с другими. А то можно и по голове мешалкой получить», — подписала Андреева фотографию.

В качестве примера она привела случай из Швейцарии. Телеведущая вспомнила, как на одной вилле «пузатый дяденька выгуливал» красивую девушку. Она удивилась, как можно так сильно любить деньги. Это подтолкнуло звезду «Первого канала» на мысль, что одни женщины, действительно, видят себя товаром, а другие категорически против этого. Андреева отнесла себя ко второй категории, она выступила за равноправие.