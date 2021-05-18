Врач рассказал, как отличить коронавирус от аллергии

Симптомы сезонной аллергии и коронавируса можно спутать: для обоих характерны респираторные проявления, такие как заложенность носа, кашель, одышка, а также головные боли и интоксикационный синдром (общее тяжелое состояние организма). Если у человека аллергия впервые, то он не всегда отличает ее симптомы от других заболеваний. Об этом сообщил инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.
«При коронавирусной инфекции чаще встречается и более выражен интоксикационный синдром, чем респираторные проявления», — цитирует РИА «Новости» Позднякова. По его словам, аллергия отличается респираторными проявлениями, а также умеренно выраженной интоксикацией или ее отсутствием, при которой появляются быстрая утомляемость и слабость.
Врач напомнил, что для определения коронавируса необходимо сдать ПЦР-тест. При сезонной аллергии нужно ограничить контакт с аллергеном.
При сезонной аллергии рекомендуется обратиться к врачу. До похода в больницу можно выпить антигистаминный препарат. Когда нет возможности сходить к врачу можно умыться и промыть нос, чтобы смыть пыльцу, сообщает «Национальная служба новостей».
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