18 мая 2021

Врач рассказал, как отличить коронавирус от аллергии

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Работа ресторанов во время режима самоизоляции. Екатеринбург, девушка в маске, пандемия коронавируса
Симптомы коронавируса и аллергии схожи Фото:
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Коронавирус COVID-19

Симптомы сезонной аллергии и коронавируса можно спутать: для обоих характерны респираторные проявления, такие как заложенность носа, кашель, одышка, а также головные боли и интоксикационный синдром (общее тяжелое состояние организма). Если у человека аллергия впервые, то он не всегда отличает ее симптомы от других заболеваний. Об этом сообщил инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«При коронавирусной инфекции чаще встречается и более выражен интоксикационный синдром, чем респираторные проявления», — цитирует РИА «Новости» Позднякова. По его словам, аллергия отличается респираторными проявлениями, а также умеренно выраженной интоксикацией или ее отсутствием, при которой появляются быстрая утомляемость и слабость.

Врач напомнил, что для определения коронавируса необходимо сдать ПЦР-тест. При сезонной аллергии нужно ограничить контакт с аллергеном.

При сезонной аллергии рекомендуется обратиться к врачу. До похода в больницу можно выпить антигистаминный препарат. Когда нет возможности сходить к врачу можно умыться и промыть нос, чтобы смыть пыльцу, сообщает «Национальная служба новостей».

Ранее стало известно, как бороться с аллергией на тополиный пух. Иммунолог-аллерголог Даниил Щепеляев сообщил URA.RU, что помогут антигистаминные препараты и медицинская маска.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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