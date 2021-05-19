В России предложили запретить пластиковую посуду

Использование посуды из пластика, в том числе контейнеров для готовых блюд, необходимо ограничить. С такой инициативой обратилась в Минпромторг ассоциация «Промышленность за экологию» (Руспэк).
Ранее сообщалось, что правительство России может запретить использовать ватные палочки и одноразовую посуду в ближайшее время. Считается, что такие меры подтолкнут промышленность к производству экологичных товаров.
Теперь же предлагается внести в список запрещенных товаров продукцию из вспененного полистирола. Этот материал используют, в том числе, для производства контейнеров для еды, например яиц и готовых блюд. «Вспененный полистирол сложно переработать, и он загрязняет окружающую среду. Именно поэтому его следует постепенно выводить из оборота», — передает содержание письма газета «Известия».
Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев пояснил, что процесс отказа от пластика подразумевает переход на материалы, которые можно будет перерабатывать. По словам эксперта, такие материалы обычно дороже для потребителя. Чтобы стоимость продукции не возросла, государство может предоставить производителям стимулирующие преференции.
Ранее эколог Асхат Каюмов призвал россиян более ответственно подходить к покупкам и стараться правильно утилизировать мусор. Материалы, не подлежащие переработке, будут разлагаться и гнить в земле, подчеркнул Каюмов. По словам эколога, например, полиэтиленовые пакеты после гниения разлагаются на микропластик, сохраняющийся в земле десятки тысяч лет.
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