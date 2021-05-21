Жители региона обратились в правоохранительные органы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Неизвестный мужчина с ружьем разместил в Сети фото надписи «Чукотка 2021». Надпись выложена из тушек убитых гусей. Снимок вызвал ожесточенные споры в социальных сетях. Прокуратура уже проводит проверку обстоятельств появления снимка.

«По поручению прокурора региона Константина Прохорова… информация направлена начальнику УМВД России по Чукотскому автономному округу для проведения проверки о наличии в действиях неустановленных лиц признаков состава преступления, предусмотренного статьей „Незаконная охота“», — цитирует «Пятый канал» пресс-службу региональной прокуратуры.

От правоохранительных органов требуют провести проверку, поскольку столь массовый обстрел птиц может привести к снижению их популяции. В Сети осудили такой поступок, назвав его варварством и бессмысленной жестокостью.

«Выкладывать надписи с добытым — это уже за гранью, мне кажется», — написал sergeitayga. «Куда столько? Какая норма? Сколько человек было на охоте?» — возмутился denis82831. «Стыдно за таких! Настоящий охотник никогда не возьмет больше, чем ему нужно! Да еще и надписи из трупов делать», — написала anastasiamatveeva6108. Возмущенных пользователей цитирует телеканал 360.