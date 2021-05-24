Минтруд предложил новую льготу для работодателей

Минтруд предлагает субсидировать работодателям наем выпускников высших и средних профессиональных образовательных учреждений 2020 года. Соответствующий проект постановления опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, программа будет распространена на выпускников 2020 года, которые не нашли работу и встали на учет в центр занятости. Как рассказали «
Как сообщили в Минтруда, программой может воспользоваться «любой работодатель из любых отраслей в любом регионе». Полученные от государства выплаты можно направить на организацию рабочего места, на компенсацию затрат на наставничество или другие потребности. Сейчас, по данным ведомства, на учетах в центрах занятости стоят порядка 15 тысяч выпускников прошлого года.
Ранее международный HR-консультант Зулия Лоикова рассказала, что для выпускников существует множество способов найти хорошую работу, начиная от традиционной рассылки резюме и заканчивая поиском удаленных стажировок. Также можно обратиться в карьерный центр. По ее словам, у них есть специальные программы, во время которых постепенно подготавливают детей от 14 до 18 лет к тому, как искать работу и составить первое резюме. Еще в этих центрах могут помочь устроиться на платную стажировку.
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