Роскомнадзор оштрафовал Ivi, Megogo и Кинопоиск

Роскомнадзор привлек к ответственности крупнейшие видеосервисы ivi, Megogo и «Кинопоиск» за демонстрацию курения в их сериалах без пометки о вреде табака. Компани оспаривают штрафы.
Онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и ivi оспаривают в Арбитражном суде Москвы постановления Роскомнадзора, передает «Коммерсант». Как сообщили в Роскомнадзоре, сервисы были штрафованы на 100 тысяч рублей за отсутствие социальной рекламы о вреде табака при распространении контента, в котором демонстрируются табачные изделия и курение. Гендиректор Megogo в России Виктор Чеканов также сообщил, что видеосервис получил штраф и обжалует его.
Компании настаивают на том, что не должны соблюдать нормы, установленные вещателей и организаторов трансляций. Они не хотят терять клиентов, которые платят за то, чтобы смотреть фильмы и сериалы без рекламы.
Ранее также стало известно, что Таганский суд Москвы оштрафовал социальную сеть Facebook за неудаление запрещенного в РФ контента. Общая сумма штрафа по всем административным делам составила 26 миллионов рублей, передает News.ru. Facebook, Google и Тwitter уже были оштрафованы на миллионы рублей за «отказ удалять противоправную информацию». В числе запрещенного контента Роскомнадзор называл вовлечение несовершеннолетних в участие в протестных акциях. Из-за неудаления информации работу Twitter замедлили в России. Блокировать соцсеть не будут. Теперь Роскомнадзор пригрозил замедлением Facebook и видеохостингу YouTube.