В Совфеде сообщили о подготовке НАТО к войне с Россией

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Учение с отработкой задач в тылу условного противника и в населенном пункте подразделения специального назначения ЗВО (Псковская обл.), армия, война, военный
Военные учения в Черном море могут быть подготовкой к войне с РФ, считает Сергей Цеков Фото:

Украино-американские учения Sea Breeze в Черном море являются подготовкой к войне с Россией. Об этом заявил Член международного комитета Совфеда, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Агрессия со стороны стран НАТО резко увеличилась. Мы считаем, что подобные учения направлены не на сохранение мира, а на подготовку к войне с Россией», — приводит слова Цекова РИА «Новости». Так он объяснил, почему РФ выступает против проведения данных учений.

Ранее посольство РФ в США призвало НАТО и Украину отказаться от военных учений Sea Breeze. Масштабные учения стран НАТО с участием армии Незалежной и на ее территории пройдут с 28 июня по 10 июля, напоминает портал «Утро.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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