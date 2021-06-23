В Совфеде сообщили о подготовке НАТО к войне с Россией

Военные учения в Черном море могут быть подготовкой к войне с РФ, считает Сергей Цеков Фото: Минобороны России/Игорь Руденко

Украино-американские учения Sea Breeze в Черном море являются подготовкой к войне с Россией. Об этом заявил Член международного комитета Совфеда, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Агрессия со стороны стран НАТО резко увеличилась. Мы считаем, что подобные учения направлены не на сохранение мира, а на подготовку к войне с Россией», — приводит слова Цекова РИА «Новости». Так он объяснил, почему РФ выступает против проведения данных учений.

Ранее посольство РФ в США призвало НАТО и Украину отказаться от военных учений Sea Breeze. Масштабные учения стран НАТО с участием армии Незалежной и на ее территории пройдут с 28 июня по 10 июля, напоминает портал «Утро.ру».