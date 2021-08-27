Главу МИД Украины поймали на лжи об эвакуации россиян из Кабула

Дмитрий Кулеба заявил, что российские самолеты использовали авиабазу Баграм, которую контролируют талибы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета «Талибан» захватил власть в Афганистане

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба солгал об использовании авиабазы движения «Талибан» (запрещенная в России экстремистская организация) при эвакуации россиян из Афганистана. Как сообщает РИА «Новости», на деле авиалайнеры летели в аэропорт — это заметно по видеозаписям, опубликованным в СМИ.

«Эти самолеты летели не в аэропорт Кабул, который контролируется войсками коалиции, а в аэропорт Баграм, который находится под контролем талибов», — цитирует Дмитрия Кулебу РИА «Новости». По мнению главы украинского МИДа, это свидетельствовало о «тесных связях» России с «Талибаном».

На опубликованных в СМИ видео можно заметить, что российские авиалайнеры прибыли именно в международный аэропорт Кабула. Например, в сюжете турецкого агентства Anadolu видно стоящие в воздушной гавани Ил-62М и Ил-76, а также американские военные самолеты западной коалиции, которые участвуют в эвакуации людей из Афганистана. Агентство Ruptly запечатлело вылет Ил-62М из аэропорта Кабула, где также находили воздушные суда НАТО.

Ранее посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил, что из Афганистана эвакуировали всех российских граждан, которые пожелали покинуть страну. По его словам, речь идет о 360 россиянах. Еще около 100 человек остаются на афганской территории добровольно, передает агентство Nation News.

Массовая эвакуация началась в середине августа, когда власть в стране захватила запрещенная в РФ террористическая организация «Талибан». Своих граждан, а также граждан Украины и других стран-членов Организация Договора о коллективной безопасности стали эвакуировать и российские власти. Также Москва согласилась принять у себя афганских беженцев — разрешение на въезд получили около тысячи человек, передает RT.