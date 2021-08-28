В ГИБДД назвали водителям «запретные фразы» при проверке авто

Сотрудники ГИБДД рассказали о шести запретных фразах при разговоре с ними Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

При проверке документов сотрудниками ГИБДД некоторые водители решают проявить юридическую подкованность или пошутить, что только раздражает инспекторов. Полицейские заявили, что этого стоит избегать, чтобы уехать без проблем.

По их словам, во время проверки не стоит пытаться «сверкнуть юридическими познаниями». «Останавливаю автомобиль, представляюсь, вежливо прошу предъявить документы, и начинается: „А ваши документы, а какова причина остановки?“ <…> Требуют какие-то документы, подтверждающие, например, что их автомобиль подходит по ориентировке», — приводит Autonews слова сотрудника ГИБДД. Он объяснил, что автомобиль может показаться полицейским подозрительным по множеству причин.

Также инспекторы заявили, что их возмущают попытки указать на другого водителя, который, по мнению инициатора конфликта, «еще сильнее нарушил». Кроме того, полицейские посоветовали автовладельцам не пытаться угрожать жалобами, так как это не пугает, а только раздражает. К такому же эффекту приводят попытки нарушителей «затянуть» разговор и утомить собеседника. По словам инспекторов, это не позволит водителю избежать наказания.

Кроме того, в ГИБДД пояснили, что имеют полное право вести видеосъемку своей работы, так как все проверки организованы в общественных местах. Водители, в свою очередь, также могут записывать разговор с инспектором. Полицейские рекомендуют спокойно предъявлять документы и избегать конфликтных ситуаций.

Ранее водителей предупредили о штрафах при скрытом надзоре. Инспекторы ГИБДД ездят на автомобилях без опознавательных знаков и наблюдают за поведение автомобилистов. Также стало известно, что ГИБДД в 2021 году начала штрафовать водителей за желтый свет фар, доработанную акустику и бордюры. Кроме того, сотрудники госавтоинспекции выявляют на рейдах нетрезвых водителей и наличие детского автокресла.