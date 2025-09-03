Путин: «Сила Сибири-2» — это взаимовыгодный проект для России и Китая

Проект газопровода «Сила Сибири-2» является взаимовыгодным соглашением для Москвы и Пекина. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, переговоры по новому маршруту экспорта российского газа велись несколько лет.
«Это не благотворительность. Это взаимовыгодные договоренности. Цена формируется по объективной рыночной формуле. У них есть потребности — у нас есть возможность поставить это сырье», — заявил Путин на пресс-конференции в Пекине. Его слова приводит корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева.
Он подчеркнул, что несмотря на рецессию в Европе, мировой спрос на энергоресурсы, особенно в регионе АТЭС и Китае, продолжает расти. Путин отметил, что стороны наконец достигли консенсуса по ключевым вопросам, связанным с объемами поставок и ценообразованием. По его словам, «Газпром» сохранит статус одной из ведущих мировых энергетических компаний, а Китай получит стабильные и надежные поставки газа по сбалансированным ценам, что создаст дополнительные конкурентные преимущества для китайской экономики.
Проект «Сила Сибири-2» предусматривает транспортировку российского газа через территорию Монголии в КНР. По словам российского лидера, суммарный объем поставок по этому маршруту может превысить 50 млрд кубометров газа в год, а общий экспорт российского газа в Китай в перспективе превысит 100 млрд кубометров.
Переговоры по проекту «Сила Сибири-2» ведутся с 2020 года на фоне сокращения поставок российского газа в Европу и переориентации экспорта на азиатские рынки. В 2022 году был согласован маршрут через Монголию, а в 2023 году стороны достигли договоренностей по ключевым параметрам, однако согласование цен оставалось основным препятствием. Новый газопровод станет крупнейшим проектом в истории российско-китайского энергетического сотрудничества.
