Упавший в озеро на Камчатке вертолет Ми-8 подняли со дна

Упавший вертолет подняли со дна озера на Камчатке Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фюзеляж вертолета Ми-8, который упал в Курильское озеро на юге Камчатки, удалось поднять со дна. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

«Вчера была проведена очередная попытка поднятия вертолета, она оказалась успешной, вертолет подняли на 40 метров. Сегодня он находится в 570 метрах от берега. Его закрепили на понтонах, сегодня операция будет продолжена для того, чтобы его сегодня подтащить как можно ближе к берегу », — передает слова Василевского РИА «Новости».

Крушение вертолета Ми-8 с туристами на борту произошло 12 августа. Борт упал в Курильское озеро. Из находившихся на борту 16 человек спастись удалось только половине, сообщает «Национальная служба новостей». Возможными причинами крушения следователи считают неблагоприятные погодные условия, ошибку пилотирования и техническую неисправность воздушного судна, передает RT. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что спасатели подняли из Курильского озера тела погибших при крушении. Он также отметил, что, когда достанут вертолет, будут проведены следственные действия.