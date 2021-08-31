Минюст РФ запретит списывать соцвыплаты за долги

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Заседание областной думы. Курган, заседание думы, Принятие закона, шариковая ручка
Минюст РФ защитит выплаты россиянам от списания в счет долгов Фото:

Минюст РФ подготовит законопроект, запрещающий списывать соцвыплаты с должников. Об этом журналистам заявил первый замминистра юстиции России Евгений Забарчук.

«Необходимо исключить возможность обращения взыскания по исполнительным документам на выплаты гражданам, назначаемые президентом и правительством. Для этого Минюстом совместно с заинтересованными органами в ближайшее время будет подготовлен проект федерального закона, предусматривающий невозможность обращения взыскания на выплаты, имеющие статус социальной поддержки», — сообщают «Известия» со ссылкой на слова чиновника.

На данный момент по закону нельзя взыскать единовременную выплату, которая выплачивается на ребенка в размере 10 тыс. рублей в соответствии с президентским указом «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей». Такое положение имеется в законе «Об исполнительном производстве».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что социальные выплаты должны быть защищены от автоматического списания в счет долгов. Также глава государства сказал, что в случае списания соцвыплат деньги нужно вернуть.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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