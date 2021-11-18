Граждан России эвакуируют из Афганистана по поручению Путина

Граждан России эвакуируют на военно-транспортных самолетах Ил-76 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны РФ заняться эвакуацией граждан России с территории Афганистана. Самолеты Минобороны вывезут из Афганистана 380 человек.

«В настоящее время три военно-транспортных самолета Ил-76 доставили гуманитарный груз в аэропорт Кабула. Они уже осуществляют посадку эвакуируемых граждан. На каждом самолете находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами», — передает РИА «Новости» заявление Минобороны.

В ближайшее время также эвакуируют почти 900 афганских студентов, которые поступили в российские вузы, пишет RT. Россия также займется эвакуацией граждан Белоруссии, Киргизии, Армении и Украины.

Последний раз Россия проводила масштабную эвакуацию из Афганистана в конце августа. В ближайшее время Россия направит в Афганистан дополнительную гуманитарную помощь, сообщает «Национальная служба новостей».