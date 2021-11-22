22 ноября 2021

Россия высмеяла Швецию из-за готовности помочь Украине

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Виды Стокгольма. Швеция, флаг сша, флаг великобритании, флаг швеции
Россия высмеяла Швецию из-за заявления министра Хультквиста о военной помощи Украине Фото:
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Война на Украине

Россия высмеяла заявление главы МИД Швеции Петера Хультквиста о готовности оказать военную помощь Украине. Об этом заявила эксперт стокгольмского Института оборонных исследований Каролина Вендиль Паллин.

«Хотелось бы напомнить господину Хультквисту, что у России мощный военный потенциал. Таким образом РФ поднимает Швецию на смех», — сказала эксперт в эфире телеканала SVT.

В начале октября глава ведомства сообщил, что Швеция может разместить своих солдат на Украине. В ответ на это российское посольство напомнило Хультквисту о поражении его страны в Полтавской битве в 1709 году, передает RT. «Он не первый военный лидер Швеции, который пытается запугать РФ мощью доблестной армии, планируя отправить своих военных на Украину», — говорится в заявлении дипломатов РФ, уточняет Life.

Ранее издание The New York Times опубликовало материалы, согласно которым в скором времени российские военные могут вторгнуться на территорию Украины. По данным американцев, чтобы этому помешать, у Вашингтона осталось мало времени.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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