МЧС: тела пяти погибших в шахте в Кузбассе подняли на поверхность

Спасатели обнаружили тела пятерых шахтеров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие

Спасатели обнаружили тела пяти погибших шахтеров на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Как сообщили в региональном управлении МЧС, их уже подняли на поверхность.

«В ходе проведения аварийно-спасательных работ в шахте „Листвяжная“ горноспасателями обнаружены пять погибших шахтеров. Тела подняты на поверхность», — приводит сообщение пресс-службы МЧС по Кемеровской области ТАСС.

Всего в результате пожара в «Листвяжной» погиб 51 человек. На данный момент сотрудники МЧС нашли и подняли на поверхность тела 11 жертв. В их числе тела трех горноспасателей.

Взрыв на шахте «Листвяжная» произошел 25 ноября. В этот момент там находились 285 человек. Всего погибли 52 человека, в том числе горноспасатели, еще 63 пострадали. Предполагается, что причиной аварии мог стать выброс метана. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности сотрудников Ростехнадзора. Суд арестовал главного инспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина и директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова. Шахтеры сообщили, что превышение уровня метана фиксировали с сентября. Руководство «Листвяжной» специально заклеивало газоанализаторы, чтобы скрыть реальную концентрацию газа.