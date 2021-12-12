При обрушении в шахте в Туве погиб рабочий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка Евгения Куйвашева в Североуральск: шахта Черемуховская-Глубокая и вручение ключей, шахта черемуховская глубокая, бокситы, шахтер
На руднике в Туве произошло обрушение породы Фото:

Рабочий погиб при обрушении породы на руднике горно-обогательного комбината Кызыл-Таштыгского месторождения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики Тува.

Инцидент произошел 11 декабря 2021 года. «Во время обрушения в шахте находились 5 работников, один из которых скончался на месте, остальные работники травмы не получили», — указано на сайте прокуратуры Тувы.

В ведомстве проводят проверку на комбинате. В частности, представители прокуратуры и Ростехнадзора выясняют, исполнялись ли требования законодательства в сфере промышленной безопасности и охраны труда.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Рабочий погиб при обрушении породы на руднике горно-обогательного комбината Кызыл-Таштыгского месторождения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики Тува. Инцидент произошел 11 декабря 2021 года. «Во время обрушения в шахте находились 5 работников, один из которых скончался на месте, остальные работники травмы не получили», — указано на сайте прокуратуры Тувы. В ведомстве проводят проверку на комбинате. В частности, представители прокуратуры и Ростехнадзора выясняют, исполнялись ли требования законодательства в сфере промышленной безопасности и охраны труда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...