При обрушении в шахте в Туве погиб рабочий

На руднике в Туве произошло обрушение породы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рабочий погиб при обрушении породы на руднике горно-обогательного комбината Кызыл-Таштыгского месторождения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики Тува.

Инцидент произошел 11 декабря 2021 года. «Во время обрушения в шахте находились 5 работников, один из которых скончался на месте, остальные работники травмы не получили», — указано на сайте прокуратуры Тувы.

В ведомстве проводят проверку на комбинате. В частности, представители прокуратуры и Ростехнадзора выясняют, исполнялись ли требования законодательства в сфере промышленной безопасности и охраны труда.