Политолог Шульман: Госдума не отказалась от закона о QR-кодах. Им займутся на следующей неделе

15 января 2022 в 08:28 Размер текста - 17 +

Законопроекты в думе могут лежать годами, пояснила Екатерина Шульман Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды После первого чтения законопроект о QR-кодах в России нельзя снять с рассмотрения. Поэтому проект этого закона лишь отложили. Об этом рассказала политолог Екатерина Шульман. «Основной проект закона о QR-кодах с рассмотрения не снят и снят быть не может. Он был принят в первом чтении, и теперь его можно только отклонить при рассмотрении во втором чтении. В таком состоянии законопроекты в думе могут лежать годами, но снятием с рассмотрения это не является, потому что в любой момент можно вернуться к его обсуждению. Во-первых, дума еще не вышла с каникул, депутаты сейчас не заседают и вернутся на следующей неделе (с 18 января, — прим. ред.). Соответственно, тогда профильный комитет может обратиться в совет думы и попросить отложить рассмотрение на неопределенный срок», — пояснила Шульман в ходе интервью на телеканале RTVI. Некоторые россияне были недовольны тем, что QR-коды на транспорте и в общественных местах могут ввести России. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Куринный. «Безусловно, было недовольство общества. „Омикрон“ сыграл решающую роль в принятии такого, на мой взгляд, взвешенного решения», — пояснил он свою позицию на телеканале RTVI. Законопроекты о предъявлении QR-кодов на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях внесены в Государственную думу РФ в ноябре 2021 года, напоминает РАПСИ. Однако 14 января этого года стало известно, что власти РФ отложили принятие этого закона. Причиной такого решения стала высокая неопределенность развития эпидемиологической ситуации в стране, пишет Nation News. Помимо этого законопроект требует доработки, добавил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводят Дни.ру. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

После первого чтения законопроект о QR-кодах в России нельзя снять с рассмотрения. Поэтому проект этого закона лишь отложили. Об этом рассказала политолог Екатерина Шульман. «Основной проект закона о QR-кодах с рассмотрения не снят и снят быть не может. Он был принят в первом чтении, и теперь его можно только отклонить при рассмотрении во втором чтении. В таком состоянии законопроекты в думе могут лежать годами, но снятием с рассмотрения это не является, потому что в любой момент можно вернуться к его обсуждению. Во-первых, дума еще не вышла с каникул, депутаты сейчас не заседают и вернутся на следующей неделе (с 18 января, — прим. ред.). Соответственно, тогда профильный комитет может обратиться в совет думы и попросить отложить рассмотрение на неопределенный срок», — пояснила Шульман в ходе интервью на телеканале RTVI. Некоторые россияне были недовольны тем, что QR-коды на транспорте и в общественных местах могут ввести России. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Куринный. «Безусловно, было недовольство общества. „Омикрон“ сыграл решающую роль в принятии такого, на мой взгляд, взвешенного решения», — пояснил он свою позицию на телеканале RTVI. Законопроекты о предъявлении QR-кодов на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях внесены в Государственную думу РФ в ноябре 2021 года, напоминает РАПСИ. Однако 14 января этого года стало известно, что власти РФ отложили принятие этого закона. Причиной такого решения стала высокая неопределенность развития эпидемиологической ситуации в стране, пишет Nation News. Помимо этого законопроект требует доработки, добавил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводят Дни.ру.