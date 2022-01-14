Мошенники придумали способ обкрадывать россиян через QR-коды

15 января 2022 в 11:50 Размер текста - 17 +

Мошенники используют данные россиян для оформления кредитов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды В России мошенники звонят по телефону россиянам и предлагают привязать QR-код к странице пользователя на портале «Госуслуги». Так они получают доступ к данным. Об этом рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. «Мошенники получают доступ к личному кабинету граждан. Они могут использовать данные с портала для оформления кредитов. Код из СМС требуется, чтобы попасть в личный кабинет жертвы на „Госуслугах“», — отметил специалист, информацию об этом приводит издание « Коммерсант ». О существующей проблеме мошенников заявил и директор по коммуникациям Infosecurity Александр Дворянский. Он считает, что проблема с мошенниками возникает не только у пользователей «Госуслуг». «Это достаточно распространенная схема, причем не только на указанном ресурсе. Раньше мошенники представлялись сотрудниками банка, МВД или других госорганов. Если пользователь выполнил требования злоумышленников, данные для входа на ресурс могут быть скомпрометированы», — дополняет Дворянский. Ранее сообщалось, что мошенники начали пользоваться новым способом находить информацию о своих будущих жертвах через хештеги в социальных сетях. Зачастую пользователи выкладывают информацию, которая может стать идеей для очередного сценария мошенничества, предупреждают аналитики и сотрудники служб по информационной безопасности. Злоумышленники разрабатывают индивидуальный план под каждого и совмещают его с уже известными приемами мошенничества. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России мошенники звонят по телефону россиянам и предлагают привязать QR-код к странице пользователя на портале «Госуслуги». Так они получают доступ к данным. Об этом рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. «Мошенники получают доступ к личному кабинету граждан. Они могут использовать данные с портала для оформления кредитов. Код из СМС требуется, чтобы попасть в личный кабинет жертвы на „Госуслугах“», — отметил специалист, информацию об этом приводит издание «Коммерсант». О существующей проблеме мошенников заявил и директор по коммуникациям Infosecurity Александр Дворянский. Он считает, что проблема с мошенниками возникает не только у пользователей «Госуслуг». «Это достаточно распространенная схема, причем не только на указанном ресурсе. Раньше мошенники представлялись сотрудниками банка, МВД или других госорганов. Если пользователь выполнил требования злоумышленников, данные для входа на ресурс могут быть скомпрометированы», — дополняет Дворянский. Ранее сообщалось, что мошенники начали пользоваться новым способом находить информацию о своих будущих жертвах через хештеги в социальных сетях. Зачастую пользователи выкладывают информацию, которая может стать идеей для очередного сценария мошенничества, предупреждают аналитики и сотрудники служб по информационной безопасности. Злоумышленники разрабатывают индивидуальный план под каждого и совмещают его с уже известными приемами мошенничества.