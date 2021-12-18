Мошенники научились находить новых жертв через хештеги

19 декабря 2021 в 04:29 Размер текста - 17 +

Злоумышленники нашли новый способ находить жертв в соцсетях Фото: Илья Московец © URA.RU Мошенники открыли для себя новый способ находить информацию о своих будущих жертвах через хештеги в социальных сетях. Такой информацией поделились аналитики и сотрудники служб по информационной безопасности. Хештеги и метки в соцсетях — удобная подсказка для злоумышленников. Зачастую пользователи выкладывают информацию, которая может стать идеей для очередного сценария мошенничества, пишут «Известия». По словам тренера по компьютерной криминалистике Group-IB Сергея Золотухина, злоумышленники разрабатывают индивидуальный план под каждого человека, а затем совмещают его с уже известными приемами банковского мошенничества. Аналитик компании «Инфосистемы Джет» Мария Волгина предупредила о том, что в настоящее время, когда актуальна тема пандемии, мошенники активно следят за новой информацией о коронавирусе и быстро придумывают подходящие сценарии. Некоторые злоумышленники особо изощряются, выискивая свою жертву и создавая эффект случайного знакомства. Во время специально запланированной встречи они пытаются расположить человека к себе, цепляя жертву информацией, которую нашли в личных аккаунтах пользователя соцсети. Не так давно стало известно о другом способе для обмана россиян. Гражданам стали поступать письма от злоумышленников о том, что с них в скором будущем начнут взиматься деньги за некую подписку, которую можно отменить с помощью звонка по фальшивому номеру в колл-центр. После того, как жертва сделала звонок, подставной оператор просит ее загрузить файл Excel, который якобы нужен для отмены подписки. После открытия файла на компьютер загружается вредоносное ПО. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Мошенники открыли для себя новый способ находить информацию о своих будущих жертвах через хештеги в социальных сетях. Такой информацией поделились аналитики и сотрудники служб по информационной безопасности. Хештеги и метки в соцсетях — удобная подсказка для злоумышленников. Зачастую пользователи выкладывают информацию, которая может стать идеей для очередного сценария мошенничества, пишут «Известия». По словам тренера по компьютерной криминалистике Group-IB Сергея Золотухина, злоумышленники разрабатывают индивидуальный план под каждого человека, а затем совмещают его с уже известными приемами банковского мошенничества. Аналитик компании «Инфосистемы Джет» Мария Волгина предупредила о том, что в настоящее время, когда актуальна тема пандемии, мошенники активно следят за новой информацией о коронавирусе и быстро придумывают подходящие сценарии. Некоторые злоумышленники особо изощряются, выискивая свою жертву и создавая эффект случайного знакомства. Во время специально запланированной встречи они пытаются расположить человека к себе, цепляя жертву информацией, которую нашли в личных аккаунтах пользователя соцсети. Не так давно стало известно о другом способе для обмана россиян. Гражданам стали поступать письма от злоумышленников о том, что с них в скором будущем начнут взиматься деньги за некую подписку, которую можно отменить с помощью звонка по фальшивому номеру в колл-центр. После того, как жертва сделала звонок, подставной оператор просит ее загрузить файл Excel, который якобы нужен для отмены подписки. После открытия файла на компьютер загружается вредоносное ПО.