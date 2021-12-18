Мошенники научились находить новых жертв через хештеги

Мошенники открыли для себя новый способ находить информацию о своих будущих жертвах через хештеги в социальных сетях. Такой информацией поделились аналитики и сотрудники служб по информационной безопасности.
Хештеги и метки в соцсетях — удобная подсказка для злоумышленников. Зачастую пользователи выкладывают информацию, которая может стать идеей для очередного сценария мошенничества, пишут «Известия».
По словам тренера по компьютерной криминалистике Group-IB Сергея Золотухина, злоумышленники разрабатывают индивидуальный план под каждого человека, а затем совмещают его с уже известными приемами банковского мошенничества. Аналитик компании «Инфосистемы Джет» Мария Волгина предупредила о том, что в настоящее время, когда актуальна тема пандемии, мошенники активно следят за новой информацией о коронавирусе и быстро придумывают подходящие сценарии. Некоторые злоумышленники особо изощряются, выискивая свою жертву и создавая эффект случайного знакомства. Во время специально запланированной встречи они пытаются расположить человека к себе, цепляя жертву информацией, которую нашли в личных аккаунтах пользователя соцсети.
Не так давно стало известно о другом способе для обмана россиян. Гражданам стали поступать письма от злоумышленников о том, что с них в скором будущем начнут взиматься деньги за некую подписку, которую можно отменить с помощью звонка по фальшивому номеру в колл-центр. После того, как жертва сделала звонок, подставной оператор просит ее загрузить файл Excel, который якобы нужен для отмены подписки. После открытия файла на компьютер загружается вредоносное ПО.
Мошенники открыли для себя новый способ находить информацию о своих будущих жертвах через хештеги в социальных сетях. Такой информацией поделились аналитики и сотрудники служб по информационной безопасности. Хештеги и метки в соцсетях — удобная подсказка для злоумышленников. Зачастую пользователи выкладывают информацию, которая может стать идеей для очередного сценария мошенничества, пишут «Известия». По словам тренера по компьютерной криминалистике Group-IB Сергея Золотухина, злоумышленники разрабатывают индивидуальный план под каждого человека, а затем совмещают его с уже известными приемами банковского мошенничества. Аналитик компании «Инфосистемы Джет» Мария Волгина предупредила о том, что в настоящее время, когда актуальна тема пандемии, мошенники активно следят за новой информацией о коронавирусе и быстро придумывают подходящие сценарии. Некоторые злоумышленники особо изощряются, выискивая свою жертву и создавая эффект случайного знакомства. Во время специально запланированной встречи они пытаются расположить человека к себе, цепляя жертву информацией, которую нашли в личных аккаунтах пользователя соцсети. Не так давно стало известно о другом способе для обмана россиян. Гражданам стали поступать письма от злоумышленников о том, что с них в скором будущем начнут взиматься деньги за некую подписку, которую можно отменить с помощью звонка по фальшивому номеру в колл-центр. После того, как жертва сделала звонок, подставной оператор просит ее загрузить файл Excel, который якобы нужен для отмены подписки. После открытия файла на компьютер загружается вредоносное ПО.