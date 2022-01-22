Дуров предрек уничтожение ряда важных отраслей экономики России

Павел Дуров раскритиковал предложение Центробанка Фото: TechCrunch /Flickr

В России может начаться отток IT-специалистов и произойдет уничтожение ряда отраслей высокотехнологичной экономики. Так создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров высказался о предложении Центробанка по запрету криптовалюты.

«Запрет криптовалют, предложенный Центробанком России, приведет к оттоку из страны IT специалистов и уничтожит ряд отраслей высокотехнологичной экономики. Такой запрет неизбежно затормозит развитие блокчейн-технологий в целом. Эти технологии повышают эффективность и безопасность многих видов человеческой деятельности — от финансов до искусства», — написал Павел Дуров в своем telegram-канале.

Он отметил, что РФ является одним из лидеров по числу высококлассных специалистов блокчейн-индустрии. Вдумчивое регулирование поможет сбалансированно распределить силы в международной финансовой системе и позволит РФ стать одним из крупных игроков экономики. Запрет криптовалюты слабо поможет в борьбе с недобросовестными игроками рынка, но поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере, считает Дуров.

Ранее Центробанк РФ предложил запретить оборот и майнинг криптовалюты. Авторы инициативы считают, что ее распространение угрожает благосостоянию населения и стабильности финансовой системы. Криптовалюту используют для финансирования терроризма и наркоторговли. Высокая волатильность курса создает возможности для мошенничества, а распространение помогает выводу накоплений россиян за границу, считают авторы доклада. В Банке России заявили, что не собираются законодательно ограничивать инвестиции в криптовалюты и запрещать владеть ими.

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