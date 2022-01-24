Бывших бойцов «Альфы» и «Вымпела» признали виновными в разбое

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Бывшие сотрудники «Альфы» и «Вымпела» украли 136 миллионов рублей Фото:

Бывших сотрудников спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России признали виновными в разбое и хищении на сумму 136 млн рублей. Соответствующее решение вынес Московский гарнизонный военный суд.

«Реализуя корыстный умысел, заранее сговорившись и составив план, обвиняемые совершили разбой организованной группой с целью хищения средств в особо крупном размере. Мера наказания будет названа позднее», — передает РИА «Новости» решение суда.

По версии следствии, в разбойном нападении участвовали не меньше девяти человек. Потерпевший Александр Юмаранов по расписке получил в долг 136 миллионов рублей, после чего спецназовцы забрали у него эти деньги под видом оперативных мероприятий. Они использовали форму и символики ФСБ. Оперативник Управления «К» СЭБ ФСБ России Александр Власов и старший прапорщик Хетаг Маргиев из спецподразделения «Альфа» полностью признали свою вину. Двое оперативников «Альфы» признают вину лишь частично.

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Бывших сотрудников спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России признали виновными в разбое и хищении на сумму 136 млн рублей. Соответствующее решение вынес Московский гарнизонный военный суд. «Реализуя корыстный умысел, заранее сговорившись и составив план, обвиняемые совершили разбой организованной группой с целью хищения средств в особо крупном размере. Мера наказания будет названа позднее», — передает РИА «Новости» решение суда. По версии следствии, в разбойном нападении участвовали не меньше девяти человек. Потерпевший Александр Юмаранов по расписке получил в долг 136 миллионов рублей, после чего спецназовцы забрали у него эти деньги под видом оперативных мероприятий. Они использовали форму и символики ФСБ. Оперативник Управления «К» СЭБ ФСБ России Александр Власов и старший прапорщик Хетаг Маргиев из спецподразделения «Альфа» полностью признали свою вину. Двое оперативников «Альфы» признают вину лишь частично.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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