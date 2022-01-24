Бывших бойцов «Альфы» и «Вымпела» признали виновными в разбое

Бывшие сотрудники «Альфы» и «Вымпела» украли 136 миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывших сотрудников спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России признали виновными в разбое и хищении на сумму 136 млн рублей. Соответствующее решение вынес Московский гарнизонный военный суд.

«Реализуя корыстный умысел, заранее сговорившись и составив план, обвиняемые совершили разбой организованной группой с целью хищения средств в особо крупном размере. Мера наказания будет названа позднее», — передает РИА «Новости» решение суда.

По версии следствии, в разбойном нападении участвовали не меньше девяти человек. Потерпевший Александр Юмаранов по расписке получил в долг 136 миллионов рублей, после чего спецназовцы забрали у него эти деньги под видом оперативных мероприятий. Они использовали форму и символики ФСБ. Оперативник Управления «К» СЭБ ФСБ России Александр Власов и старший прапорщик Хетаг Маргиев из спецподразделения «Альфа» полностью признали свою вину. Двое оперативников «Альфы» признают вину лишь частично.

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