В соцсетях испугались роста цен из-за индексации пенсий. «Взлетят на все»

27 января 2022 в 19:01 Размер текста - 17 +

В соцсетях возмущены индексацией пенсий и пособий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пользователи социальных сетей негативно отнеслись к повышению пенсий в России на 8,4%. Россияне убеждены, что размер индексаций не соответствует темпам инфляции. Постановление об увеличении социальных выплат подписал глава правительства России Михаил Мишустин. Однако размер индексации пособий не удовлетворил граждан. Пользователи соцсетей уверены, что индексация пенсий на 8,4% не догнала уровень инфляции продуктовой корзины, а доходы пенсионеров упали. Кроме того, значительная часть россиян теперь готовится к резкому повышению цен. Пользователи сравнивают уровни индексации и инфляции ВКонтакте Некоторые опасаются повышения цен ВКонтакте Есть те, кто не отчаивается ВКонтакте А кто-то предлагает забрать зарплату у чиновников Telegram ВКонтакте Большая часть настроена на повышение цен Telegram Решение об индексации социальных выплат и пособий глава Правительств РФ подписал 27 января. Изменения коснутся ежемесячных выплат семьям с детьми, инвалидам, ветеранам, героям России и пострадавшим на производстве. Также будут увеличены единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячная выплата по уходу за ребенком, а также выплата при передаче ребенка на воспитание в семью. Увеличение выплат ждет и пострадавших при аварии на Чернобыльской АЭС. Нововведения вступят в силу с 1 февраля. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пользователи социальных сетей негативно отнеслись к повышению пенсий в России на 8,4%. Россияне убеждены, что размер индексаций не соответствует темпам инфляции. Постановление об увеличении социальных выплат подписал глава правительства России Михаил Мишустин. Однако размер индексации пособий не удовлетворил граждан. Пользователи соцсетей уверены, что индексация пенсий на 8,4% не догнала уровень инфляции продуктовой корзины, а доходы пенсионеров упали. Кроме того, значительная часть россиян теперь готовится к резкому повышению цен. Решение об индексации социальных выплат и пособий глава Правительств РФ подписал 27 января. Изменения коснутся ежемесячных выплат семьям с детьми, инвалидам, ветеранам, героям России и пострадавшим на производстве. Также будут увеличены единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячная выплата по уходу за ребенком, а также выплата при передаче ребенка на воспитание в семью. Увеличение выплат ждет и пострадавших при аварии на Чернобыльской АЭС. Нововведения вступят в силу с 1 февраля.