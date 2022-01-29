Президент Хорватии хладнокровно высказался об изъянах Украины

30 января 2022 в 03:38 Размер текста - 17 +

Евросоюз не финансирует Украину обещанными миллиардами евро. Об этом заявил президент Ховатии Зоран Миланович в эфире телеканала RTL. «Украина уже восемь лет находится в пугающем положении по отношению к ЕС, который к Украине относится безответственно. Они ничего не получили от Евросоюза, а им обещали миллиарды и миллиарды. То, что они — коррумпированная страна, написано в докладах ЕС», — заявил Зоран Миланович, отметив, что не является ни недругом Украины, ни другом России, передает РИА «Новости». Хорватский лидер подчеркнул, что Украина имеет множество проблем, которые необходимо начать решать. «С сепаратистами, которых не признала и Россия, продолжить переговоры, не игнорировать факт, что там есть переговорщики, которые не самые лучшие ребята, но и с ними надо разговаривать. <…> И кто бы их [к эскалации конфликта] не подстрекал — он опасный шарлатан, таких в Европе сейчас достаточно», — заключил Миланович. Ранее сообщалось, что Зоран Миланович заявил о том, что отзовет военных Хорватии из НАТО в случае войны России и Украины. В МИД Украины потребовали от хорватского президента публичных извинений, назвав его слова неуместными. Также Миланович обрел статус «антиукраинского пропагандиста» и был внесен в базу «Миротворца», передает RT.