Четыре пилотных поселка для врачей создадут в Подмосковье

Пилотные поселки для медиков создадут в Домодедово, Сергиевом Посаде, Богородском округе и Ступино. Как сообщает пресс-служба областного Министерства имущественных отношений, все работы завершат к октябрю.
«Началась работа по созданию поселков для медиков, которые появятся к октябрю этого года в четырех муниципалитетах», — рассказали в ведомстве. Информацию передает портал «Подмосковье сегодня».
В округах подобрали участки общей площадью около 67,5 гектаров. Их смогут получить еще более 500 медиков.
Ранее в правительстве Московской области сообщали, что дома в Подмосковье в безвозмездное пользование могут получить около четырех тысяч врачей. Получить земельные участки размером от 10 до 15 соток в тридцати одном округе могут работники со стажем не менее трех лет. В первую очередь, это терапевты, реаниматологи, анестезиологи, неврологи, офтальмологи.
Пилотные поселки для медиков создадут в Домодедово, Сергиевом Посаде, Богородском округе и Ступино. Как сообщает пресс-служба областного Министерства имущественных отношений, все работы завершат к октябрю. «Началась работа по созданию поселков для медиков, которые появятся к октябрю этого года в четырех муниципалитетах», — рассказали в ведомстве. Информацию передает портал «Подмосковье сегодня». В округах подобрали участки общей площадью около 67,5 гектаров. Их смогут получить еще более 500 медиков. Ранее в правительстве Московской области сообщали, что дома в Подмосковье в безвозмездное пользование могут получить около четырех тысяч врачей. Получить земельные участки размером от 10 до 15 соток в тридцати одном округе могут работники со стажем не менее трех лет. В первую очередь, это терапевты, реаниматологи, анестезиологи, неврологи, офтальмологи.