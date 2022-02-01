Четыре пилотных поселка для врачей создадут в Подмосковье

01 февраля 2022 в 15:54 Размер текста - 17 +

Пилотные поселки для медиков появятся в Подмосковье до октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пилотные поселки для медиков создадут в Домодедово, Сергиевом Посаде, Богородском округе и Ступино. Как сообщает пресс-служба областного Министерства имущественных отношений, все работы завершат к октябрю. «Началась работа по созданию поселков для медиков, которые появятся к октябрю этого года в четырех муниципалитетах», — рассказали в ведомстве. Информацию передает портал «Подмосковье сегодня». В округах подобрали участки общей площадью около 67,5 гектаров. Их смогут получить еще более 500 медиков. Ранее в правительстве Московской области сообщали, что дома в Подмосковье в безвозмездное пользование могут получить около четырех тысяч врачей. Получить земельные участки размером от 10 до 15 соток в тридцати одном округе могут работники со стажем не менее трех лет. В первую очередь, это терапевты, реаниматологи, анестезиологи, неврологи, офтальмологи. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пилотные поселки для медиков создадут в Домодедово, Сергиевом Посаде, Богородском округе и Ступино. Как сообщает пресс-служба областного Министерства имущественных отношений, все работы завершат к октябрю. «Началась работа по созданию поселков для медиков, которые появятся к октябрю этого года в четырех муниципалитетах», — рассказали в ведомстве. Информацию передает портал «Подмосковье сегодня». В округах подобрали участки общей площадью около 67,5 гектаров. Их смогут получить еще более 500 медиков. Ранее в правительстве Московской области сообщали, что дома в Подмосковье в безвозмездное пользование могут получить около четырех тысяч врачей. Получить земельные участки размером от 10 до 15 соток в тридцати одном округе могут работники со стажем не менее трех лет. В первую очередь, это терапевты, реаниматологи, анестезиологи, неврологи, офтальмологи.