ЯНАО обогнал соседние регионы по уровню зарплат врачам

09 февраля 2022 в 18:41 Размер текста - 17 +

Врачам в ЯНАО предлагают зарплату в 65 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU ЯНАО стал одним из лидеров среди регионов России по уровню предлагаемой средней зарплаты медикам, тем самым обогнав все соседние регионы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе hh.ru, выше в списке только Москва и Магаданская область. «Служба исследований hh.ru проанализировала ситуацию на рынке труда в профессиональной сфере „Медицина, фармацевтика“. Самые высокие заработные платы медикам в 2021 году предлагали в Магаданской области (74 277 рублей), в Москве (71 090 рублей) и в Ямало-Ненецком автономном округе (65 320 рублей)», — говорится в сообщении. Помимо этого, в топе зарплат на 12 месте находится ХМАО-Югра, где врачам предлагают зарплату в 53 тысячи рублей. Также платформа провела исследование по количеству активных резюме на вакансию медицинского работника. Лидером списка стала Москва, где на вакансию претендуют три профессионала. ЯНАО занял в этом рейтинге 15 место, где на одно рабочее место — одно резюме. Ранее URA.RU сообщало, что среднемесячная зарплата врача в больнице ЯНАО составляет более 245 тысяч рублей, по словам окружного департамента здравоохранения. Как добавили в департаменте, в 2021 году заработанная плата медицинского сотрудника выросла. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

ЯНАО стал одним из лидеров среди регионов России по уровню предлагаемой средней зарплаты медикам, тем самым обогнав все соседние регионы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе hh.ru, выше в списке только Москва и Магаданская область. «Служба исследований hh.ru проанализировала ситуацию на рынке труда в профессиональной сфере „Медицина, фармацевтика“. Самые высокие заработные платы медикам в 2021 году предлагали в Магаданской области (74 277 рублей), в Москве (71 090 рублей) и в Ямало-Ненецком автономном округе (65 320 рублей)», — говорится в сообщении. Помимо этого, в топе зарплат на 12 месте находится ХМАО-Югра, где врачам предлагают зарплату в 53 тысячи рублей. Также платформа провела исследование по количеству активных резюме на вакансию медицинского работника. Лидером списка стала Москва, где на вакансию претендуют три профессионала. ЯНАО занял в этом рейтинге 15 место, где на одно рабочее место — одно резюме. Ранее URA.RU сообщало, что среднемесячная зарплата врача в больнице ЯНАО составляет более 245 тысяч рублей, по словам окружного департамента здравоохранения. Как добавили в департаменте, в 2021 году заработанная плата медицинского сотрудника выросла.