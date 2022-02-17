В Госдуме предложили лишить чиновников бизнеса

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Пресс-завтрак в региональном отделении Центрального банка. Курган , депутат, совещание, чиновник, заседание, руки
Руководителям госучреждений предложили запретить заниматься бизнесом Фото:

Руководителям государственных и муниципальных учреждений в России следует запретить заниматься бизнесом. Соответствующий законопроект в Госдуму внесли депутаты Астраханской области. Чиновникам могут разрешить заниматься только творчеством и преподавательством.

Согласно законопроекту, чиновники не вправе быть учредителями иного юридического лица, занимать иные оплачиваемые должности и заниматься другой оплачиваемой. Также им запрещается заниматься предпринимательской деятельностью.

«Должностные обязанности руководителя государственного учреждения обусловлены интересами государства и муниципальных образований, исполнением публично значимых функций в социальных и иных сферах, освоением бюджетных средств, связаны со значительными коррупционными рисками», — сказано в пояснительной записке. Он опубликован в базе законопроектов Госдумы.

Ранее первый зампред Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что чиновникам и работникам госкорпораций в России необходимо запретить пользоваться мессенджером WhatsApp на уровне закона. Также некоторым чиновникам запретили иметь иностранное гражданство.

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Руководителям государственных и муниципальных учреждений в России следует запретить заниматься бизнесом. Соответствующий законопроект в Госдуму внесли депутаты Астраханской области. Чиновникам могут разрешить заниматься только творчеством и преподавательством. Согласно законопроекту, чиновники не вправе быть учредителями иного юридического лица, занимать иные оплачиваемые должности и заниматься другой оплачиваемой. Также им запрещается заниматься предпринимательской деятельностью. «Должностные обязанности руководителя государственного учреждения обусловлены интересами государства и муниципальных образований, исполнением публично значимых функций в социальных и иных сферах, освоением бюджетных средств, связаны со значительными коррупционными рисками», — сказано в пояснительной записке. Он опубликован в базе законопроектов Госдумы. Ранее первый зампред Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что чиновникам и работникам госкорпораций в России необходимо запретить пользоваться мессенджером WhatsApp на уровне закона. Также некоторым чиновникам запретили иметь иностранное гражданство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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