В Госдуме предложили лишить чиновников бизнеса

Руководителям госучреждений предложили запретить заниматься бизнесом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководителям государственных и муниципальных учреждений в России следует запретить заниматься бизнесом. Соответствующий законопроект в Госдуму внесли депутаты Астраханской области. Чиновникам могут разрешить заниматься только творчеством и преподавательством.

Согласно законопроекту, чиновники не вправе быть учредителями иного юридического лица, занимать иные оплачиваемые должности и заниматься другой оплачиваемой. Также им запрещается заниматься предпринимательской деятельностью.

«Должностные обязанности руководителя государственного учреждения обусловлены интересами государства и муниципальных образований, исполнением публично значимых функций в социальных и иных сферах, освоением бюджетных средств, связаны со значительными коррупционными рисками», — сказано в пояснительной записке. Он опубликован в базе законопроектов Госдумы.

Ранее первый зампред Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что чиновникам и работникам госкорпораций в России необходимо запретить пользоваться мессенджером WhatsApp на уровне закона. Также некоторым чиновникам запретили иметь иностранное гражданство.