Военные ДНР установили блокпосты для отлова призывников. На трассах прочесывают транспорт

22 февраля 2022 в 14:05 Размер текста - 17 +

Водителей останавливают на междугородних трассах и вручают им повестки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР Народная милиция Донецкой народной республики стала чаще забирать молодых людей на фронт. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который в данный момент находится в Донецке. По его словам, мужчинам, которые выезжают на междугородние трассы, вручают повестку и забирают в армию. «В ДНР между городами стало больше военных постов. Больше всего военные лютуют в Горловке и ряде других городов Донецкой области. Всех водителей останавливают и вручают им повестки. Таксисты даже отказываются выезжать на работу из-за риска быть пойманными. Из-за этого местный водитель отказался вести журналистов в соседний город. Людей продолжают забирать из автобусов и магазинов на фронт», — рассказал корреспондент. Ранее журналист агентства рассказал, что военный комиссариат Донецкой народной республики на фоне возможной украинской агрессии начал рассылать всем жителям региона СМС с призывом для мужчин к защите своего дома и отечества. Глава ДНР Денис Пушилин уже объявил всеобщую мобилизацию. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Народная милиция Донецкой народной республики стала чаще забирать молодых людей на фронт. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который в данный момент находится в Донецке. По его словам, мужчинам, которые выезжают на междугородние трассы, вручают повестку и забирают в армию. «В ДНР между городами стало больше военных постов. Больше всего военные лютуют в Горловке и ряде других городов Донецкой области. Всех водителей останавливают и вручают им повестки. Таксисты даже отказываются выезжать на работу из-за риска быть пойманными. Из-за этого местный водитель отказался вести журналистов в соседний город. Людей продолжают забирать из автобусов и магазинов на фронт», — рассказал корреспондент. Ранее журналист агентства рассказал, что военный комиссариат Донецкой народной республики на фоне возможной украинской агрессии начал рассылать всем жителям региона СМС с призывом для мужчин к защите своего дома и отечества. Глава ДНР Денис Пушилин уже объявил всеобщую мобилизацию.