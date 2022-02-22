Военные ДНР установили блокпосты для отлова призывников. На трассах прочесывают транспорт

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Водителей останавливают на междугородних трассах и вручают им повестки Фото:
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Признание независимости ДНР и ЛНР

Народная милиция Донецкой народной республики стала чаще забирать молодых людей на фронт. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который в данный момент находится в Донецке. По его словам, мужчинам, которые выезжают на междугородние трассы, вручают повестку и забирают в армию.

«В ДНР между городами стало больше военных постов. Больше всего военные лютуют в Горловке и ряде других городов Донецкой области. Всех водителей останавливают и вручают им повестки. Таксисты даже отказываются выезжать на работу из-за риска быть пойманными. Из-за этого местный водитель отказался вести журналистов в соседний город. Людей продолжают забирать из автобусов и магазинов на фронт», — рассказал корреспондент.

Ранее журналист агентства рассказал, что военный комиссариат Донецкой народной республики на фоне возможной украинской агрессии начал рассылать всем жителям региона СМС с призывом для мужчин к защите своего дома и отечества. Глава ДНР Денис Пушилин уже объявил всеобщую мобилизацию.

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Народная милиция Донецкой народной республики стала чаще забирать молодых людей на фронт. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который в данный момент находится в Донецке. По его словам, мужчинам, которые выезжают на междугородние трассы, вручают повестку и забирают в армию. «В ДНР между городами стало больше военных постов. Больше всего военные лютуют в Горловке и ряде других городов Донецкой области. Всех водителей останавливают и вручают им повестки. Таксисты даже отказываются выезжать на работу из-за риска быть пойманными. Из-за этого местный водитель отказался вести журналистов в соседний город. Людей продолжают забирать из автобусов и магазинов на фронт», — рассказал корреспондент. Ранее журналист агентства рассказал, что военный комиссариат Донецкой народной республики на фоне возможной украинской агрессии начал рассылать всем жителям региона СМС с призывом для мужчин к защите своего дома и отечества. Глава ДНР Денис Пушилин уже объявил всеобщую мобилизацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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