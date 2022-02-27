Аналитик предрекла повышение ставок по ипотеке в РФ из-за Украины

27 февраля 2022 в 22:48 Размер текста - 17 +

Ипотечная ставка в РФ может превысить 20%, считает аналитик Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Рубль дешевеет на фоне спецоперации на Украине Российские банки могут резко поднять ставки по ипотеке на фоне спецоперации РФ на Украине и последовавшего за ее началом обвала рубля. Об этом заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. По мнению эксперта, изменения могут быть вызваны ростом инфляции и повышением ключевой ставки Банком России. «Рубль обваливается, инфляция, естественно, будет расти, ключевая ставка ЦБ тоже. Возможно, будет приостановка выдачи новых кредитов, потому что будут пересматриваться их условия в сторону ухудшения для заемщиков <…> Потолка нет. У нас рыночная экономика. В 2014 году ключевая ставка была 17%, а ипотечная была 20% и выше, поэтому нет абсолютно никаких стоп-кранов», — сказала Радченко в беседе с «Ридусом». При этом, по ее словам, ажиотажа на рынке недвижимости в ближайшее время ожидать не стоит. За предыдущие два года все россияне, желающие приобрести квартиры, сделали это. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. После этого страны Запада начали вводить санкции против России. В частности, ограничения затронули банки ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк. Из-за санкций ВТБ повысил ставки по ипотеке на 4 п. п. до 15,3%. Также будет остановлено рефинансирование ипотеки, сообщили в банке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские банки могут резко поднять ставки по ипотеке на фоне спецоперации РФ на Украине и последовавшего за ее началом обвала рубля. Об этом заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. По мнению эксперта, изменения могут быть вызваны ростом инфляции и повышением ключевой ставки Банком России. «Рубль обваливается, инфляция, естественно, будет расти, ключевая ставка ЦБ тоже. Возможно, будет приостановка выдачи новых кредитов, потому что будут пересматриваться их условия в сторону ухудшения для заемщиков <…> Потолка нет. У нас рыночная экономика. В 2014 году ключевая ставка была 17%, а ипотечная была 20% и выше, поэтому нет абсолютно никаких стоп-кранов», — сказала Радченко в беседе с «Ридусом». При этом, по ее словам, ажиотажа на рынке недвижимости в ближайшее время ожидать не стоит. За предыдущие два года все россияне, желающие приобрести квартиры, сделали это. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. После этого страны Запада начали вводить санкции против России. В частности, ограничения затронули банки ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк. Из-за санкций ВТБ повысил ставки по ипотеке на 4 п. п. до 15,3%. Также будет остановлено рефинансирование ипотеки, сообщили в банке.