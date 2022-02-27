ВТБ повысит ставки по ипотеке из-за санкций

27 февраля 2022 в 21:25 Размер текста - 17 +

ВТБ повышает ставки по ипотеке на 4 п. п. до 15,3% из-за санкций в отношении российских банков. Также будет остановлено рефинансирование ипотеки, сообщили в банке. «Мы считаем необходимым сохранить доступ населения к кредитным ресурсам банка, но в условиях объявленных в отношении ВТБ санкций вынуждены пересмотреть параметры ипотечного кредитования. С 28 февраля ВТБ повышает ставки по собственным ипотечным программам на четыре процентных пункта, минимальная ставка составит 15,3% как для готового, так и строящегося жилья», — сообщает РИА «Новости». Ранее все страны «Большой семерки» выступили за отключение России от международной системы SWIFT, сообщили в Белом доме. Также они поддержали отключение российских банков от системы. В пресс-службе правительства Германии после переговоров западных лидеров рассказали, что все банки, которые попали под санкции, исключат из SWIFT. Ограничения затронули банки ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк. Западные страны могут сохранить доступ к SWIFT банкам, через которые идут платежи за поставки энергоносителей. Причиной введения ограничений стала спецоперация России на Украине.