ВТБ повысит ставки по ипотеке из-за санкций

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ВТБ останавливает рефинансирование ипотеки Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

ВТБ повышает ставки по ипотеке на 4 п. п. до 15,3% из-за санкций в отношении российских банков. Также будет остановлено рефинансирование ипотеки, сообщили в банке.

«Мы считаем необходимым сохранить доступ населения к кредитным ресурсам банка, но в условиях объявленных в отношении ВТБ санкций вынуждены пересмотреть параметры ипотечного кредитования. С 28 февраля ВТБ повышает ставки по собственным ипотечным программам на четыре процентных пункта, минимальная ставка составит 15,3% как для готового, так и строящегося жилья», — сообщает РИА «Новости».

Ранее все страны «Большой семерки» выступили за отключение России от международной системы SWIFT, сообщили в Белом доме. Также они поддержали отключение российских банков от системы. В пресс-службе правительства Германии после переговоров западных лидеров рассказали, что все банки, которые попали под санкции, исключат из SWIFT. Ограничения затронули банки ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк. Западные страны могут сохранить доступ к SWIFT банкам, через которые идут платежи за поставки энергоносителей. Причиной введения ограничений стала спецоперация России на Украине.

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ВТБ повышает ставки по ипотеке на 4 п. п. до 15,3% из-за санкций в отношении российских банков. Также будет остановлено рефинансирование ипотеки, сообщили в банке. «Мы считаем необходимым сохранить доступ населения к кредитным ресурсам банка, но в условиях объявленных в отношении ВТБ санкций вынуждены пересмотреть параметры ипотечного кредитования. С 28 февраля ВТБ повышает ставки по собственным ипотечным программам на четыре процентных пункта, минимальная ставка составит 15,3% как для готового, так и строящегося жилья», — сообщает РИА «Новости». Ранее все страны «Большой семерки» выступили за отключение России от международной системы SWIFT, сообщили в Белом доме. Также они поддержали отключение российских банков от системы. В пресс-службе правительства Германии после переговоров западных лидеров рассказали, что все банки, которые попали под санкции, исключат из SWIFT. Ограничения затронули банки ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк. Западные страны могут сохранить доступ к SWIFT банкам, через которые идут платежи за поставки энергоносителей. Причиной введения ограничений стала спецоперация России на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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