Госуслуги рассказали об опасности потерять маткапитал

Если материнский капитал использован на улучшение жилищных условий, нужно выделить доли всем членам семьи Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Существует опасность потерять маткапитал в случае, если его использовали на улучшение жилищных условий и при этом не выделили долю супругу и детям. Эту информацию опубликовали на портале Госуслуг.

«Если материнский капитал использован на улучшение жилищных условий, необходимо выделить доли всем членам семьи: супругу, всем детям, в том числе рожденным позднее. Если доли не выделены Пенсионный фонд или прокуратура вправе потребовать возврата маткапитала в бюджет», — сообщается в telegram-канале Госуслуг.

Также отмечается, что в случае невыполнения этого условия надзорный орган вправе оспорить сделку по продаже квартиры в судебном порядке, а также выступить с требованием о выделении долей. С точки зрения уголовного законодательства РФ такие действия можно расценивать как мошенничество, за которое предусмотрена уголовная ответственность.

Семьи военнослужащих, участвующих в спецоперации России на Украине, должны получать повышенный маткапитал при рождении ребенка. С такой инициативой выступил Депутат Госдумы Евгений Федоров. Он считает, что это мера оправдана. По его мнению, российские солдаты ежедневно рискуют своими жизнями, освобождая Украину от нацистов и повышая безопасность своей Родины.