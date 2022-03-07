Националисты Украины держат в заложниках 1,6 тысячи иностранцев

07 марта 2022 в 17:53 Размер текста - 17 +

Россия проводит на Украине спецоперацию Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские националисты держат в заложниках более 1,6 тысяч иностранцев в качестве «живого щита». С таким заявлением выступил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Киевские радикалы продолжают удерживать в заложниках в качестве „живого щита“ 1634 иностранцев. В том числе в Харькове — 257 граждан: Иордании (200), Египта (40), Вьетнама (15) и Индонезии (2); в городе Сумы — 1140 граждан: Индии (576), Танзании (159), Китая (121), Ганы (100), Иордании (70), Египта (60)», — сказал Мизинцев, передает РИА «Новости». Также среди заложников в Харькове есть граждане Пакистана, Замбии, Туниса, Казахстана и Сербии. В Мариуполе удерживают 88 человек из Турции и Казахстана. В Херсоне держат людей из Египта, в Одессе из Индонезии, в Киеве находятся граждане Великобритании и республик Того и Бенин, в Чернигове есть заложники из Пакистана и Индонезии. Россия 24 февраля начала на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации. В Минобороны РФ уже заявляли, что вооруженные силы Украины используют людей в качестве «живого щита». Националисты убили четырех мирных жителей Мариуполя, цитирует Naton News официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова. Также в ведомстве отметили, что Украина не выполняет условия по созданию гуманитарных коридоров, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинские националисты держат в заложниках более 1,6 тысяч иностранцев в качестве «живого щита». С таким заявлением выступил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Киевские радикалы продолжают удерживать в заложниках в качестве „живого щита“ 1634 иностранцев. В том числе в Харькове — 257 граждан: Иордании (200), Египта (40), Вьетнама (15) и Индонезии (2); в городе Сумы — 1140 граждан: Индии (576), Танзании (159), Китая (121), Ганы (100), Иордании (70), Египта (60)», — сказал Мизинцев, передает РИА «Новости». Также среди заложников в Харькове есть граждане Пакистана, Замбии, Туниса, Казахстана и Сербии. В Мариуполе удерживают 88 человек из Турции и Казахстана. В Херсоне держат людей из Египта, в Одессе из Индонезии, в Киеве находятся граждане Великобритании и республик Того и Бенин, в Чернигове есть заложники из Пакистана и Индонезии. Россия 24 февраля начала на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации. В Минобороны РФ уже заявляли, что вооруженные силы Украины используют людей в качестве «живого щита». Националисты убили четырех мирных жителей Мариуполя, цитирует Naton News официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова. Также в ведомстве отметили, что Украина не выполняет условия по созданию гуманитарных коридоров, передает телеканал 360.