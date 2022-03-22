В Совфеде рассмотрят закон о ветеранах спецоперации на Украине

23 марта 2022 в 02:21 Размер текста - 17 +

Совфед рассмотрит закон о ветеранах спецоперации на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Совет Федерации рассмотрит закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами 23 марта. Это следует из проекта повестки заседания, размещенной на сайте Совфеда. «О внесении изменения в Федеральный закон „О ветеранах“. Вносит Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности. Докладчик — первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак», — говорится в опубликованном проекте повестки заседания. Ранее партия «Единая Россия» внесла на рассмотрение законопроект, согласно которому предлагается признать участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий. Планируется, что соответствующий статус получат военнослужащие, сотрудники иных правоохранительных и силовых структур, выполняющие задачи в ходе спецоперации на территории Украины, ДНР и ЛНР. После принятия закона они смогут получить доступ к системе социальной защиты, которой уже пользуются ветераны операций в Афганистане, Сирии и других горячих точках. Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как он объяснял в обращении к гражданам, она призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Совет Федерации рассмотрит закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами 23 марта. Это следует из проекта повестки заседания, размещенной на сайте Совфеда. «О внесении изменения в Федеральный закон „О ветеранах“. Вносит Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности. Докладчик — первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак», — говорится в опубликованном проекте повестки заседания. Ранее партия «Единая Россия» внесла на рассмотрение законопроект, согласно которому предлагается признать участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий. Планируется, что соответствующий статус получат военнослужащие, сотрудники иных правоохранительных и силовых структур, выполняющие задачи в ходе спецоперации на территории Украины, ДНР и ЛНР. После принятия закона они смогут получить доступ к системе социальной защиты, которой уже пользуются ветераны операций в Афганистане, Сирии и других горячих точках. Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как он объяснял в обращении к гражданам, она призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной.