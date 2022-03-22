В Госдуме хотят признать участников спецоперации ветеранами

22 марта 2022 в 21:15 Размер текста - 17 +

Военнослужащие, задействованные в спецоперации на Украине, получат доступ к системе соцзащиты Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Партия «Единая Россия» внесла на рассмотрение законопроект, согласно которому предлагается признать участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий. Документ об этом опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. «Они получат доступ к системе социальной защиты, которой уже пользуются ветераны операций в Афганистане, Сирии и других „горячих точек“. Это дополнительные выплаты от государства, льготы при уплате налогов и оплате ЖКХ, льготный проезд на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание» — отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, информация приводится в telegram-канале «Единой России». Статус ветерана боевых действий получат военнослужащие, сотрудники иных правоохранительных и силовых структур, выполняющие задачи в ходе спецоперации на территории Украины, ДНР и ЛНР. Документ подписан сенаторами и депутатами Госдумы. Спецоперация ВС РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Обязательным условием для российских военных является корректное и осторожное отношение к мирным жителям на этой территории и уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Однако, по словам представителей Минобороны РФ, украинская сторона блокирует передвижение беженцев и использует их в качестве живого щита. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Партия «Единая Россия» внесла на рассмотрение законопроект, согласно которому предлагается признать участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий. Документ об этом опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. «Они получат доступ к системе социальной защиты, которой уже пользуются ветераны операций в Афганистане, Сирии и других „горячих точек“. Это дополнительные выплаты от государства, льготы при уплате налогов и оплате ЖКХ, льготный проезд на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание» — отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, информация приводится в telegram-канале «Единой России». Статус ветерана боевых действий получат военнослужащие, сотрудники иных правоохранительных и силовых структур, выполняющие задачи в ходе спецоперации на территории Украины, ДНР и ЛНР. Документ подписан сенаторами и депутатами Госдумы. Спецоперация ВС РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Обязательным условием для российских военных является корректное и осторожное отношение к мирным жителям на этой территории и уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Однако, по словам представителей Минобороны РФ, украинская сторона блокирует передвижение беженцев и использует их в качестве живого щита.