В Госдуме хотят признать участников спецоперации ветеранами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эвакуация людей из осажденного Мариуполя. Украина, автомобили, досмотр, колонна, эвакуация, машины, пропускной пункт, военные, солдаты, украина, проверка, мариуполь, патруль, беженцы, армия россии, комендатура, гуманитарная катастрофа
Военнослужащие, задействованные в спецоперации на Украине, получат доступ к системе соцзащиты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Партия «Единая Россия» внесла на рассмотрение законопроект, согласно которому предлагается признать участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий. Документ об этом опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

«Они получат доступ к системе социальной защиты, которой уже пользуются ветераны операций в Афганистане, Сирии и других „горячих точек“. Это дополнительные выплаты от государства, льготы при уплате налогов и оплате ЖКХ, льготный проезд на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание» — отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, информация приводится в telegram-канале «Единой России».

Статус ветерана боевых действий получат военнослужащие, сотрудники иных правоохранительных и силовых структур, выполняющие задачи в ходе спецоперации на территории Украины, ДНР и ЛНР. Документ подписан сенаторами и депутатами Госдумы.

Спецоперация ВС РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Обязательным условием для российских военных является корректное и осторожное отношение к мирным жителям на этой территории и уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Однако, по словам представителей Минобороны РФ, украинская сторона блокирует передвижение беженцев и использует их в качестве живого щита.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Партия «Единая Россия» внесла на рассмотрение законопроект, согласно которому предлагается признать участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий. Документ об этом опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. «Они получат доступ к системе социальной защиты, которой уже пользуются ветераны операций в Афганистане, Сирии и других „горячих точек“. Это дополнительные выплаты от государства, льготы при уплате налогов и оплате ЖКХ, льготный проезд на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание» — отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, информация приводится в telegram-канале «Единой России». Статус ветерана боевых действий получат военнослужащие, сотрудники иных правоохранительных и силовых структур, выполняющие задачи в ходе спецоперации на территории Украины, ДНР и ЛНР. Документ подписан сенаторами и депутатами Госдумы. Спецоперация ВС РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Обязательным условием для российских военных является корректное и осторожное отношение к мирным жителям на этой территории и уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Однако, по словам представителей Минобороны РФ, украинская сторона блокирует передвижение беженцев и использует их в качестве живого щита.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...