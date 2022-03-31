Зеленскому предложили застрелиться из-за неспособности управлять страной Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик заявил, что президент Украины Владимир Зеленский перестал контролировать ситуацию в стране. Радии того, чтобы обстановка в стране действительно начала меняться и происходила денацификация, он предложил лидеру государства «застрелиться».

«Что касается денацификации, то Зеленский сам представляет нацистский режим, и чтобы выполнить обязательство по денацификации, Зеленскому придется застрелиться», — сказал Кнырик в интервью изданию «Украина.ру». По его мнению, проблемы с денацификацией страны вызваны отсутствием авторитета у президента. Зеленскому не подчиняются ни военнослужащие, ни неонацистские подразделения. По словам Кнырика, даже если украинский президент отдаст приказ прекратить боевые действия, его попросту не станут исполнять, поскольку на стороне Киева воюют разрозненные банды, которые не защищают страну и народ, а мародерствуют.

Россия на Украине проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В различных СМИ и telegram-каналах появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.