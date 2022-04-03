Кремль: страны Европы начали отказываться от доллара и евро

03 апреля 2022 в 16:02 Размер текста - 17 +

В странах Европы начали сомневаться в надежности доллара и евро Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны Европы начали массово переходить на расчеты друг с другом в национальных валютах, отказываясь от доллара и евро. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Все больше и больше стран, испытывая сомнения в надежности доллара и евро, склоняются к тому, чтобы разрабатывать варианты и прорабатывать варианты взаиморасчетов национальных валют», — заявил Песков. Так он высказался в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1». По его мнению, санкционная политика сейчас оказывает давление на всех. «Самая большая в истории санкционная нагрузка сейчас приходится именно на Российскую Федерацию. И до этого был процесс, и это все ускоряет процесс, наверное, эрозии мировой резервной валюты», — считает он. Песков также напомнил, что ранее страны Запада решили заблокировать валютные резервы России, которые находились за границей федерации. Это произошло после начала специальной операции РФ на Украине по указу президента страны Владимира Путина. По его словам, таким образом удалось предотвратить готовящееся широкомасштабное нападение на Донбасс. Также благодаря этого удастся прекратить геноцид граждан ДНР и ЛНР, который длился восемь лет. А санкционное давление, по признанию европейских лидеров, необходимо, чтобы нанести урон каждому россиянину. Путин назвал это войной, ведущейся политическими, экономическими и информационными методами. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Страны Европы начали массово переходить на расчеты друг с другом в национальных валютах, отказываясь от доллара и евро. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Все больше и больше стран, испытывая сомнения в надежности доллара и евро, склоняются к тому, чтобы разрабатывать варианты и прорабатывать варианты взаиморасчетов национальных валют», — заявил Песков. Так он высказался в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1». По его мнению, санкционная политика сейчас оказывает давление на всех. «Самая большая в истории санкционная нагрузка сейчас приходится именно на Российскую Федерацию. И до этого был процесс, и это все ускоряет процесс, наверное, эрозии мировой резервной валюты», — считает он. Песков также напомнил, что ранее страны Запада решили заблокировать валютные резервы России, которые находились за границей федерации. Это произошло после начала специальной операции РФ на Украине по указу президента страны Владимира Путина. По его словам, таким образом удалось предотвратить готовящееся широкомасштабное нападение на Донбасс. Также благодаря этого удастся прекратить геноцид граждан ДНР и ЛНР, который длился восемь лет. А санкционное давление, по признанию европейских лидеров, необходимо, чтобы нанести урон каждому россиянину. Путин назвал это войной, ведущейся политическими, экономическими и информационными методами.