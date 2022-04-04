Байден решил собрать компромат на Путина

04 апреля 2022 в 22:05 Размер текста - 17 +

Байден надеется найти доказательства против Путина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент США Джо Байден решил собрать информацию о главе России Владимире Путина. Так он надеется оправдаться за обвинения в адрес российского лидера. «Меня критиковали за то, что я назвал Путина военным преступником. Он — военный преступник. Но мы должны собрать информацию. Мы должны собрать все детали, чтобы произошел настоящий судебный процесс по военным преступлениям», — сообщил Байден, информацию передает Reauters. Ранее Байден неоднократно высказывался в адрес Путина. Так, он позволял себе назвать его «мясником», «кровавым диктатором» и «головорезом». Недавно он также заявил, что считает Путина военным преступником. Однако глава Америки никак не пояснил, на чем основано его высказывание. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это напомнила Байдену о военных преступлениях в Югославии, Ираке и Косово, сообщает Pravda.Ru. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент США Джо Байден решил собрать информацию о главе России Владимире Путина. Так он надеется оправдаться за обвинения в адрес российского лидера. «Меня критиковали за то, что я назвал Путина военным преступником. Он — военный преступник. Но мы должны собрать информацию. Мы должны собрать все детали, чтобы произошел настоящий судебный процесс по военным преступлениям», — сообщил Байден, информацию передает Reauters. Ранее Байден неоднократно высказывался в адрес Путина. Так, он позволял себе назвать его «мясником», «кровавым диктатором» и «головорезом». Недавно он также заявил, что считает Путина военным преступником. Однако глава Америки никак не пояснил, на чем основано его высказывание. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это напомнила Байдену о военных преступлениях в Югославии, Ираке и Косово, сообщает Pravda.Ru.