Байден решил собрать компромат на Путина

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Заседание областной Думы. Курган, документы, законопроект, закон, бумаги к заседанию, заседение
Байден надеется найти доказательства против Путина Фото:

Президент США Джо Байден решил собрать информацию о главе России Владимире Путина. Так он надеется оправдаться за обвинения в адрес российского лидера.

«Меня критиковали за то, что я назвал Путина военным преступником. Он — военный преступник. Но мы должны собрать информацию. Мы должны собрать все детали, чтобы произошел настоящий судебный процесс по военным преступлениям», — сообщил Байден, информацию передает Reauters.

Ранее Байден неоднократно высказывался в адрес Путина. Так, он позволял себе назвать его «мясником», «кровавым диктатором» и «головорезом». Недавно он также заявил, что считает Путина военным преступником. Однако глава Америки никак не пояснил, на чем основано его высказывание. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это напомнила Байдену о военных преступлениях в Югославии, Ираке и Косово, сообщает Pravda.Ru.

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Президент США Джо Байден решил собрать информацию о главе России Владимире Путина. Так он надеется оправдаться за обвинения в адрес российского лидера. «Меня критиковали за то, что я назвал Путина военным преступником. Он — военный преступник. Но мы должны собрать информацию. Мы должны собрать все детали, чтобы произошел настоящий судебный процесс по военным преступлениям», — сообщил Байден, информацию передает Reauters. Ранее Байден неоднократно высказывался в адрес Путина. Так, он позволял себе назвать его «мясником», «кровавым диктатором» и «головорезом». Недавно он также заявил, что считает Путина военным преступником. Однако глава Америки никак не пояснил, на чем основано его высказывание. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это напомнила Байдену о военных преступлениях в Югославии, Ираке и Косово, сообщает Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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