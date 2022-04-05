Европа готовится принять новый пакет санкций против России

Новый пакет санкций Евросоюза в отношении России может быть принят уже в среду, 6 апреля. Об этом заявил госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон.
«Новые санкции ЕС против России могут быть приняты завтра», — Клеман Бон сообщил во вторник, 5 апреля. Его слова приводит РИА «Новости». Ожидается, что эти санкции усилят уже существующие меры.
Ранее о готовности ввести новые санкции, в том числе запрет на поставки угля, нефти и газа из России, сообщила Financial Times. Поводом для них послужила ситуация в украинской Буче. Запад обвиняет Россию в массовых убийствах в этом городе во время отвода войск от Киева. Власти РФ отвергли эти обвинения и назвали это провокацией.
Санкции стран Запада против России активно вводятся с начала спецоперации на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, их цель — «отмена России и всего российского». Такие меры он назвал прямой агрессией.
Новый пакет санкций Евросоюза в отношении России может быть принят уже в среду, 6 апреля. Об этом заявил госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон. «Новые санкции ЕС против России могут быть приняты завтра», — Клеман Бон сообщил во вторник, 5 апреля. Его слова приводит РИА «Новости». Ожидается, что эти санкции усилят уже существующие меры. Ранее о готовности ввести новые санкции, в том числе запрет на поставки угля, нефти и газа из России, сообщила Financial Times. Поводом для них послужила ситуация в украинской Буче. Запад обвиняет Россию в массовых убийствах в этом городе во время отвода войск от Киева. Власти РФ отвергли эти обвинения и назвали это провокацией. Санкции стран Запада против России активно вводятся с начала спецоперации на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, их цель — «отмена России и всего российского». Такие меры он назвал прямой агрессией.