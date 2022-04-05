Белгородские власти рассказали о хлопке в одном из районов города

06 апреля 2022 в 01:38 Размер текста - 17 +

Пострадавших нет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Хлопок произошел вечером 5 апреля на территории Красногвардейского района Белгородской области. Глава района Анна Куташова заверила, что в результате случившегося никто не пострадал. «Сегодня вечером ориентировочно около 19:50 в нашем районе был слышен хлопок. Уполномоченные сотрудники провели проверку по данному факту. Устанавливаем причину произошедшего. На территории района все спокойно. Разрушений и пострадавших нет. Мы точно понимаем, что это не обстрел», — написала Куташова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Свой пост Анна Куташова дополнила тем, что она всегда находится «на связи». Ранее на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, в результате которого пострадали два работника. Им оказали необходимую помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает. Как позднее сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пожар на нефтебазе Белгорода произошел из-за авиаудара с двух вертолетов украинских войск. Президент Украины Владимир Зеленский назвал удар по Белгороду «своим приказом». Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Хлопок произошел вечером 5 апреля на территории Красногвардейского района Белгородской области. Глава района Анна Куташова заверила, что в результате случившегося никто не пострадал. «Сегодня вечером ориентировочно около 19:50 в нашем районе был слышен хлопок. Уполномоченные сотрудники провели проверку по данному факту. Устанавливаем причину произошедшего. На территории района все спокойно. Разрушений и пострадавших нет. Мы точно понимаем, что это не обстрел», — написала Куташова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Свой пост Анна Куташова дополнила тем, что она всегда находится «на связи». Ранее на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, в результате которого пострадали два работника. Им оказали необходимую помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает. Как позднее сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пожар на нефтебазе Белгорода произошел из-за авиаудара с двух вертолетов украинских войск. Президент Украины Владимир Зеленский назвал удар по Белгороду «своим приказом».