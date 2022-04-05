МО России: лейтенант с контузией уничтожил четыре вражеских танка

06 апреля 2022 в 02:38 Размер текста - 17 +

Лейтенант Скординский, несмотря на контузию, уничтожил четыре танка ВСУ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Минобороны рассказали о новых подвигах российских солдат. Взвод старшего лейтенанта Сергея Скородинского вел бои с превосходящими силами противника на подступах к одному из населенных пунктов. В ходе сражения солдат получил контузию, однако это не помешало ему остаться в строю и уничтожить четыре танка противника. «Во время боя, находясь на месте наводчика танка, лейтенант точными попаданиями нанес урон противнику», — уточнили в военном ведомстве РФ, добавив, что украинские националисты потеряли два танка. Информацию передает РЕН ТВ. После этого Скородинского атаковали из ручного гранатомета, он получил контузию, однако из боя не вышел. Лейтенант проверил исправность техники, а после экипаж под его командованием уничтожил еще два украинских танка, а также обеспечил захват основных важных позиций около стратегически важного населенного пункта. Не меньший героизм в схватке с врагом проявил и старший сержант, начальник радиостанции Александр Солопов, который под огнем противника обеспечивал связью батальнно-тактическую группу с вышестоящим штабом. После удара по радиостанции, солдат получил ранение в предплечье, но не покинул поле боя. Начальник радиостанции сам оказал себе первую помощь и вместе с подчиненными восстановил связь. В ведомстве отметили и заслуги командира инженерно-штурмового взвода Петра Федоткина. Обнаружив вооруженную диверсионную группу националистов, лейтенант занял выгодную позицию и открыл огонь по вражескому флангу. Боевики приняли бой и попытались перегруппироваться, чтобы отразить атаку российских инженеров, однако понесли большие потери и начали отступление, бросив оружие и боеприпасы. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. Они также издеваются над российскими военнослужащими, попавшими в плен. В ООН уже призвали расследовать обвинения в пытках над военными РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских солдат. Взвод старшего лейтенанта Сергея Скородинского вел бои с превосходящими силами противника на подступах к одному из населенных пунктов. В ходе сражения солдат получил контузию, однако это не помешало ему остаться в строю и уничтожить четыре танка противника. «Во время боя, находясь на месте наводчика танка, лейтенант точными попаданиями нанес урон противнику», — уточнили в военном ведомстве РФ, добавив, что украинские националисты потеряли два танка. Информацию передает РЕН ТВ. После этого Скородинского атаковали из ручного гранатомета, он получил контузию, однако из боя не вышел. Лейтенант проверил исправность техники, а после экипаж под его командованием уничтожил еще два украинских танка, а также обеспечил захват основных важных позиций около стратегически важного населенного пункта. Не меньший героизм в схватке с врагом проявил и старший сержант, начальник радиостанции Александр Солопов, который под огнем противника обеспечивал связью батальнно-тактическую группу с вышестоящим штабом. После удара по радиостанции, солдат получил ранение в предплечье, но не покинул поле боя. Начальник радиостанции сам оказал себе первую помощь и вместе с подчиненными восстановил связь. В ведомстве отметили и заслуги командира инженерно-штурмового взвода Петра Федоткина. Обнаружив вооруженную диверсионную группу националистов, лейтенант занял выгодную позицию и открыл огонь по вражескому флангу. Боевики приняли бой и попытались перегруппироваться, чтобы отразить атаку российских инженеров, однако понесли большие потери и начали отступление, бросив оружие и боеприпасы. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. Они также издеваются над российскими военнослужащими, попавшими в плен. В ООН уже призвали расследовать обвинения в пытках над военными РФ.