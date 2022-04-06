Россия продолжает специальную операцию на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят крупную провокацию с использованием отравляющих веществ, армия РФ уничтожила крупный командный пункт в Харьковской области. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 6 апреля.

Минобороны РФ сообщило о подготовке Украиной крупной провокации с использованием отравляющих веществ. По информации ведомства, ВСУ планируют взорвать хранилище со 120 тоннами хлора в Харьковской области;

В Минобороны сообщили об уничтожении крупного командного пункта в Харьковской области. Также были уничтожено хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники;

В Кремле сообщили, что ждут от президента Украины Владимира Зеленского выполнения условий, выдвинутых российской делегацией на переговорах;

Украина готовит провокацию с убийствами мирных жителей, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на источники с силовых структурах. В Минобороны также сообщили, что подобные провокации возможны в Конотопе и Тростянце, а также Бородянке и Катюжанке;

В Минобороны РФ сообщили, что украинская сторона сорвала обмен военнопленными. В последний момент Украина, без объяснения причины, отвергла заранее согласованный обмен пленными, заявили в ведомстве.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.