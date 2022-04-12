Правительство РФ поддержит наказание за исполнение санкций

Наказание предусматривает лишение свободы до 10 лет или штраф до миллиона рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Правительство РФ хочет поддержать законопроект о введении уголовного наказания для исполнителей западных санкций, которые были введены против россиян. Сам законопроект был разработан депутатами Госдумы во главе с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком.

«„Концептуальных возражений в части указанных мер уголовной ответственности не имеется“. Государство вправе устанавливать ее за общественно опасные деяния, которые причиняют существенный вред и не могут быть предотвращены с помощью других правовых средств», — проект отзыва Кабмина есть в распоряжении «Известий».

Отмечается также, что правительство поддержит закон, если он будет в полной мере доработан. В частности, будет решен вопрос об объектах уголовно-правовой охраны — наказанию могут подвергаться не только недружественные страны, но и граждане.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что депутаты и сенаторы хотят ввести наказания за исполнение антироссийских санкций на территории России. Поправки в УК РФ в Госдуму внесли 4 апреля. Верховный суд Российской Федерации поддержал эти поправки. Документ, который внесла в Госдуму партия «Единая Россия», предусматривает лишение свободы до 10 лет или штраф до миллиона рублей. Законопроект также защищает экономику от недружественных действий других стран, дополняет Life .

Страны Евросоюза, Британия, США, Япония и ряд других ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин называл целью санкций отмену России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Он заявил о «прогрессирующей дискриминации» всего российского. По его словам, такая тенденция допускается и нередко поощряется правящими на Западе элитами.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам