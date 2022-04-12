Правительство РФ поддержит наказание за исполнение санкций

Правительство РФ хочет поддержать законопроект о введении уголовного наказания для исполнителей западных санкций, которые были введены против россиян. Сам законопроект был разработан депутатами Госдумы во главе с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком.
«„Концептуальных возражений в части указанных мер уголовной ответственности не имеется“. Государство вправе устанавливать ее за общественно опасные деяния, которые причиняют существенный вред и не могут быть предотвращены с помощью других правовых средств», — проект отзыва Кабмина есть в распоряжении «Известий».
Отмечается также, что правительство поддержит закон, если он будет в полной мере доработан. В частности, будет решен вопрос об объектах уголовно-правовой охраны — наказанию могут подвергаться не только недружественные страны, но и граждане.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что депутаты и сенаторы хотят ввести наказания за исполнение антироссийских санкций на территории России. Поправки в УК РФ в Госдуму внесли 4 апреля. Верховный суд Российской Федерации поддержал эти поправки. Документ, который внесла в Госдуму партия «Единая Россия», предусматривает лишение свободы до 10 лет или штраф до миллиона рублей. Законопроект также защищает экономику от недружественных действий других стран, дополняет Life.
Страны Евросоюза, Британия, США, Япония и ряд других ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин называл целью санкций отмену России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Он заявил о «прогрессирующей дискриминации» всего российского. По его словам, такая тенденция допускается и нередко поощряется правящими на Западе элитами.
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Правительство РФ хочет поддержать законопроект о введении уголовного наказания для исполнителей западных санкций, которые были введены против россиян. Сам законопроект был разработан депутатами Госдумы во главе с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. «„Концептуальных возражений в части указанных мер уголовной ответственности не имеется“. Государство вправе устанавливать ее за общественно опасные деяния, которые причиняют существенный вред и не могут быть предотвращены с помощью других правовых средств», — проект отзыва Кабмина есть в распоряжении «Известий». Отмечается также, что правительство поддержит закон, если он будет в полной мере доработан. В частности, будет решен вопрос об объектах уголовно-правовой охраны — наказанию могут подвергаться не только недружественные страны, но и граждане. Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что депутаты и сенаторы хотят ввести наказания за исполнение антироссийских санкций на территории России. Поправки в УК РФ в Госдуму внесли 4 апреля. Верховный суд Российской Федерации поддержал эти поправки. Документ, который внесла в Госдуму партия «Единая Россия», предусматривает лишение свободы до 10 лет или штраф до миллиона рублей. Законопроект также защищает экономику от недружественных действий других стран, дополняет Life. Страны Евросоюза, Британия, США, Япония и ряд других ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин называл целью санкций отмену России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Он заявил о «прогрессирующей дискриминации» всего российского. По его словам, такая тенденция допускается и нередко поощряется правящими на Западе элитами.