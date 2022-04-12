12 апреля 2022

В Китае заявили об изменениях в мировой экономике из-за Путина

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин помешал Западу в разрушении экономики РФ, считает Сюй Полин Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Запад не смог разрушить российскую экономику из-за решения президента РФ Владимира Путина об оплате газа рублями. Об этом заявил научный сотрудник Китайской академии общественных наук Сюй Полин.

«Хотя в краткосрочной перспективе превосходство доллара [в мировой экономике] по-прежнему будет трудно поколебать, изменения уже начались, о чем свидетельствует появление „газового рубля“», — заявил Сюй Полин в статье для издания «Хуаньцю шибао». По его словам, Запад не смог быстро разрушить российскую экономику с помощью санкций во многом из-за контрмер, принятых Владимиром Путиным.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о том, что газ в Европу будет поставляться только за рубли. Это стало ответом на масштабные антироссийские санкции Запада из-за спецоперации на Украине. В Евросоюзе выступили против такого способа оплаты и призвали запретить поставки нефти и газа из России. При этом часть европейских стран приняли требование об оплате газа рублями.

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Запад не смог разрушить российскую экономику из-за решения президента РФ Владимира Путина об оплате газа рублями. Об этом заявил научный сотрудник Китайской академии общественных наук Сюй Полин. «Хотя в краткосрочной перспективе превосходство доллара [в мировой экономике] по-прежнему будет трудно поколебать, изменения уже начались, о чем свидетельствует появление „газового рубля“», — заявил Сюй Полин в статье для издания «Хуаньцю шибао». По его словам, Запад не смог быстро разрушить российскую экономику с помощью санкций во многом из-за контрмер, принятых Владимиром Путиным. Ранее президент России Владимир Путин объявил о том, что газ в Европу будет поставляться только за рубли. Это стало ответом на масштабные антироссийские санкции Запада из-за спецоперации на Украине. В Евросоюзе выступили против такого способа оплаты и призвали запретить поставки нефти и газа из России. При этом часть европейских стран приняли требование об оплате газа рублями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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