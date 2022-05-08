08 мая 2022

В Китае заявили, что превосходство Запада рухнуло

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Консульство КНР. Екатеринбург, кнр, флаг китая, китайская народная республика, флаг кнр, флаг китайской народной республики
Западные политики игнорируют жестокость войны, потому что получают от нее выгоду, считают в Китае Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Моральное превосходство Запада полностью рухнуло после начала спецоперации России на Украине. К такому выводу приходит профессор и декан Чунъянского института финансовых исследований Китайского университета Жэньминь Ван Вен в статье, опубликованной в «Хуаньцю шибао».

«Хотя на первый взгляд западные СМИ продолжают формировать и возвышать праведный образ США и НАТО, они лукавят и лицемерят в глазах многочисленных китайцев. Так называемое моральное превосходство Запада полностью рухнуло. От войн в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии до спецоперации на Украине слишком много кровопролития и слишком много бедствий было вызвано так называемым правосудием Запада», — передает китайская газета слова профессора.

По его словам, Россия не проиграет США и НАТО «даже при разнице сил 1:40». «Возглавляемый Америкой Североатлантический альянс ведет опосредованную войну, потребляя жизни украинцев, пытаясь достичь цели ослабления России», — пишет он.

Ранее обозреватель газеты Че Цзяньсинь заявил, что США пытается установить контроль над Европой, потому пытается «задавить» Россию. По его мнению, США будут не нужны Европе, если у нее появится новый союзник в виде России. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация.

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Моральное превосходство Запада полностью рухнуло после начала спецоперации России на Украине. К такому выводу приходит профессор и декан Чунъянского института финансовых исследований Китайского университета Жэньминь Ван Вен в статье, опубликованной в «Хуаньцю шибао». «Хотя на первый взгляд западные СМИ продолжают формировать и возвышать праведный образ США и НАТО, они лукавят и лицемерят в глазах многочисленных китайцев. Так называемое моральное превосходство Запада полностью рухнуло. От войн в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии до спецоперации на Украине слишком много кровопролития и слишком много бедствий было вызвано так называемым правосудием Запада», — передает китайская газета слова профессора. По его словам, Россия не проиграет США и НАТО «даже при разнице сил 1:40». «Возглавляемый Америкой Североатлантический альянс ведет опосредованную войну, потребляя жизни украинцев, пытаясь достичь цели ослабления России», — пишет он. Ранее обозреватель газеты Че Цзяньсинь заявил, что США пытается установить контроль над Европой, потому пытается «задавить» Россию. По его мнению, США будут не нужны Европе, если у нее появится новый союзник в виде России. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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