США отказались следить за дальностью выпускаемых Украиной ракет

Украина сама будет контролировать пуски своих ракетФото: официальный сайт Министерство обороны РФ
США не будут регулировать дальность стрельбы поставленных Украине реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом заявила американский посол на Украине Бриджит Бринк.
«Идет речь о вчерашнем пакете помощи на 700 миллионов долларов, включая системы HIMARS. Регулировать дистанцию, на которую они будут стрелять, будет украинская сторона», — приводит слова Бринк РИА «Новости».
Ранее президент США Джо Байден анонсировал передачу Украине тяжелого оружия. Однако он отказался отправлять Киеву ракетные системы большой дальности, опасаясь того, что ВСУ применят их на территории России. Этим заявлением Байден вызвал истерику у советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, заявившего, что США ставит Украину в невыгодное положение.
США не будут регулировать дальность стрельбы поставленных Украине реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом заявила американский посол на Украине Бриджит Бринк. «Идет речь о вчерашнем пакете помощи на 700 миллионов долларов, включая системы HIMARS. Регулировать дистанцию, на которую они будут стрелять, будет украинская сторона», — приводит слова Бринк РИА «Новости». Ранее президент США Джо Байден анонсировал передачу Украине тяжелого оружия. Однако он отказался отправлять Киеву ракетные системы большой дальности, опасаясь того, что ВСУ применят их на территории России. Этим заявлением Байден вызвал истерику у советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, заявившего, что США ставит Украину в невыгодное положение.