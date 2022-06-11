Нарышкин заявил о маниакальной вере Запада в свое влияние на РФ

Сергей Нарышкин высказался о попытках Запада «отменить» Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Попытки западных стран «отменить Россию» выдают их маниакальную веру, что мир подчиняется их желаниям. Об этом заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на церемонии открытия выставочного проекта «Страна великих свершений. #Россиюнеотменить» в Государственном центральном музее современной истории РФ.

«Я глубоко уверен в том, что любые попытки тоталитарно-либеральных режимов Запада отменить Россию лишь выдают их маниакальную веру в то, что весь мир вращается вокруг них и повинуется их пожеланиям и приказам. На самом деле это не так, и свидетельство тому — тысячелетняя история России», — высказался Нарышкин, сообщает ТАСС.

Страны Запада ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ограничения призваны «отменить Россию», а также запретить культуру страны. По его словам, РФ невозможно изолировать от остального мира и Россия не находится в изоляции. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что западные страны вводят санкции в ущерб себе, передают «Дни.ру».