Кравцов пообещал не выгонять детей на мороз для поднятия флага

Проведение церемонии поднятия российского флага в школах не предполагает, что детей будут выгонять для этого на мороз. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Подходы будут варьироваться от возможностей образовательных учреждений. Естественно, зимой никто не будет выгонять ребят на мороз, или осенью под проливной дождь. Просим администрации школ подходить разумно к этой работе», — сказал Кравцов в интервью РИА «Новости».
По словам Кравцова, в школах будут самостоятельно определять состав участников церемонии, могут быть привлечены не все ученики. Министр просвещения сообщил, что стандарт проведения утвердили с Геральдическом советом при президенте и направили информацию регионам.
В новом учебном году во всех российских школах будут поднимать флаг страны. Школьники будут поднимать государственный символ в начале каждой недели, также они еженедельно будут петь гимн. Президент РФ Владимир Путин одобрил идею таких нововведений в учебных заведениях, сообщает РАПСИ.
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