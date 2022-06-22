Байден находится в замешательстве из-за американской нефти

23 июня 2022 в 02:01 Размер текста - 17 +

Джо Байден пока не предлагает ввести запрет на экспорт нефти из США Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В настоящее время президент США Джо Байден не ставит вопрос о введении запрета на экспорт американской нефти в целях снижения цен на топливо на внутреннем рынке, но и не исключает возможные варианты. Об этом заявила глава американского минэнерго Дженнифер Грэнхолм. «Президент обдумывает огромное число возможных решений с самого начала [российской спецоперации на Украине] и последовавшим за этим скачка цен. И я не думаю, что кто-либо перестал исключать какие-либо варианты. На данном этапе президент не предлагает идти на такой шаг, однако он не хочет исключать возможные варианты», — сказала американский политик в ходе брифинга на площадке Белого дома. Трансляция велась на YouTube. Так она прокомментировала возможность введения запрета на экспорт американской нефти. Причиной такого решения стала рекордная цена на топливо внутри Штатов. 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на это ряд стран, в том числе США, ввели жесткие санкции. Однако ограничения имели и обратный эффект: Евросоюз и Америка столкнулись с инфляцией и высокими ценами на энергоносители из-за того, что попытались ввести эмбарго на российские газ и нефть. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В настоящее время президент США Джо Байден не ставит вопрос о введении запрета на экспорт американской нефти в целях снижения цен на топливо на внутреннем рынке, но и не исключает возможные варианты. Об этом заявила глава американского минэнерго Дженнифер Грэнхолм. «Президент обдумывает огромное число возможных решений с самого начала [российской спецоперации на Украине] и последовавшим за этим скачка цен. И я не думаю, что кто-либо перестал исключать какие-либо варианты. На данном этапе президент не предлагает идти на такой шаг, однако он не хочет исключать возможные варианты», — сказала американский политик в ходе брифинга на площадке Белого дома. Трансляция велась на YouTube. Так она прокомментировала возможность введения запрета на экспорт американской нефти. Причиной такого решения стала рекордная цена на топливо внутри Штатов. 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на это ряд стран, в том числе США, ввели жесткие санкции. Однако ограничения имели и обратный эффект: Евросоюз и Америка столкнулись с инфляцией и высокими ценами на энергоносители из-за того, что попытались ввести эмбарго на российские газ и нефть.