В России определились, каким должно быть оружие для самообороны

26 июня 2022 в 06:03 Размер текста - 17 +

В России утверждены требования к оружию для самообороны Фото: Сергей Русанов © URA.RU МВД России утвердило характеристики, которыми должно обладать оружие, допустимое для самообороны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на приказ ведомства. Авторы напомнили, что в целях самообороны россиянам разрешено использовать огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, травматическое оружие, газовые пистолеты и револьверы, а также баллончики, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, и электрошокеры. «Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны не должно иметь в своей конструкции приспособлений для бесшумной стрельбы, а также совокупности механизмов и деталей, обеспечивающих ведение огня очередями», — цитирует агентство приказ МВД. Кроме того, оно должно образовывать на стреляных гильзах следы, позволяющие идентифицировать его. Также запрещается использование магазинов с десятью и более патронами. Травматическое оружие, как и огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, не должно иметь в своей конструкции приспособлений для бесшумной стрельбы, должно быть легко распознаваемым по стрелянным гильзам и иметь маркировочные обозначения. Также недопустима конструкция «травматов», которая позволяет без необратимых изменений производить выстрелы патронами к огнестрельному оружию. Баллончики со слезоточивым газом должны иметь маркировку и нанесенное на корпус наименование раздражающего вещества. Электрошокеры должны иметь маркировочные обозначения индивидуального номера. 31 мая Верховный суд разрешил самооборону от грабителей. Теперь действия обороняющегося будут признаны самообороной даже в случае, если преступники проникли в дом, но не применяют насилие и не угрожают его применением. Ранее ведомство разъяснило право россиян на этот вид самозащиты. Так, в РФ запрещено стрелять в убегающих людей. Также не является самообороной, когда человек приехал без оружия или иных предметов, способных причинить вред, и не угрожал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

МВД России утвердило характеристики, которыми должно обладать оружие, допустимое для самообороны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на приказ ведомства. Авторы напомнили, что в целях самообороны россиянам разрешено использовать огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, травматическое оружие, газовые пистолеты и револьверы, а также баллончики, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, и электрошокеры. «Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны не должно иметь в своей конструкции приспособлений для бесшумной стрельбы, а также совокупности механизмов и деталей, обеспечивающих ведение огня очередями», — цитирует агентство приказ МВД. Кроме того, оно должно образовывать на стреляных гильзах следы, позволяющие идентифицировать его. Также запрещается использование магазинов с десятью и более патронами. Травматическое оружие, как и огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, не должно иметь в своей конструкции приспособлений для бесшумной стрельбы, должно быть легко распознаваемым по стрелянным гильзам и иметь маркировочные обозначения. Также недопустима конструкция «травматов», которая позволяет без необратимых изменений производить выстрелы патронами к огнестрельному оружию. Баллончики со слезоточивым газом должны иметь маркировку и нанесенное на корпус наименование раздражающего вещества. Электрошокеры должны иметь маркировочные обозначения индивидуального номера. 31 мая Верховный суд разрешил самооборону от грабителей. Теперь действия обороняющегося будут признаны самообороной даже в случае, если преступники проникли в дом, но не применяют насилие и не угрожают его применением. Ранее ведомство разъяснило право россиян на этот вид самозащиты. Так, в РФ запрещено стрелять в убегающих людей. Также не является самообороной, когда человек приехал без оружия или иных предметов, способных причинить вред, и не угрожал.