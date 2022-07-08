На Ближнем Востоке хотят создать аналог НАТО

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Второй день. Сочи, фестиваль молодежи и студентов, флаг ирана
США хочет создать альянс для борьбы с Ираном Фото:

США могут создать на Ближнем Востоке новый альянс, подобный НАТО. Это делается для того, чтобы противостоять Ирану. Такую информацию распространяет ливанское издание Raseef22.

«Распространяются новости о создании нового ближневосточного военного альянса под эгидой США, аналогичного НАТО. Туда может войти Израиль, а работать альянс будет против Ирана», — говорится в статье.

Согласно материалу, альянс может создать новую систему ПВО, установить радары и разработать системы раннего оповещения в Персидском заливе. О сухопутных, военно-морских или воздушных силах пока речи не идет.

Американо-иранские отношения были разорваны в 1980 году. Во Второй мировой войне произошло усиление американского проникновения в Иран, который стал одним из коридоров поставок по ленд-лизу в СССР. После этого Штаты усилили свое влияние на этой территории, однако произошла исламская революция, и отношения между странами были разорваны после захвата сотрудников посольства США в Тегеране. Теперь правительство США запрещает американским компаниям вести любые экономические отношения с Ираном и обвиняет страну в поддержке терроризма и нарушении прав человека.

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США могут создать на Ближнем Востоке новый альянс, подобный НАТО. Это делается для того, чтобы противостоять Ирану. Такую информацию распространяет ливанское издание Raseef22. «Распространяются новости о создании нового ближневосточного военного альянса под эгидой США, аналогичного НАТО. Туда может войти Израиль, а работать альянс будет против Ирана», — говорится в статье. Согласно материалу, альянс может создать новую систему ПВО, установить радары и разработать системы раннего оповещения в Персидском заливе. О сухопутных, военно-морских или воздушных силах пока речи не идет. Американо-иранские отношения были разорваны в 1980 году. Во Второй мировой войне произошло усиление американского проникновения в Иран, который стал одним из коридоров поставок по ленд-лизу в СССР. После этого Штаты усилили свое влияние на этой территории, однако произошла исламская революция, и отношения между странами были разорваны после захвата сотрудников посольства США в Тегеране. Теперь правительство США запрещает американским компаниям вести любые экономические отношения с Ираном и обвиняет страну в поддержке терроризма и нарушении прав человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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