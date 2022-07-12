В Кремле заявили, что Путин хочет посетить Иран

Владимир Путин встретится с Хасаном Рухани и Реджеп Тайип Эрдоганом, сообщил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин планирует посетить Иран. Об этом в ходе конференц-колла сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, действительно, готовится поездка президента в Тегеран. Состоится встреча глав государств гарантов астанинского процесса, будет встреча Путина, Рухани и Эрдогана. Помимо трехсторонней встречи, состоятся двусторонние. Встреча с Эрдоганом пройдет именно там», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее ряд иностранных СМИ сообщили о намерении российского лидера посетить Иран, пишет RT. Ожидается, что Путин проведет переговоры с иранским президентом Ибрагимом Раиси.